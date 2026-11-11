«Улыбающееся лицо»: запатентован новый городской микрокар

Компания BYD зарегистрировала патент на дизайн компактного микроавтомобиля

Китайский автопроизводитель BYD оформил патент на внешний вид компактной двухдверной микромашины. Сведения об этом появились в базе Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), а детали разобрало издание CarNewsChina. За дизайн отвечал Вольфганг Эггер – главный дизайнер марки, который до перехода в BYD работал над обликом Audi и Lamborghini.

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Силуэт у новинки вышел нестандартным: плавные линии, очень низкий дорожный просвет – такой облик явно намекает на городскую эксплуатацию. Передняя часть закрыта, ее венчает полноразмерная светодиодная полоса, причем выполнена она в два слоя. Спереди и сзади – симметричные, слегка игривые решения, из-за которых машина смахивает на «улыбающееся лицо».

Любопытно, что при всем разнообразии модельного ряда BYD до сих пор не заходила в сегмент микроавтомобилей. Производственные планы компания официально не подтверждала, технических характеристик тоже не раскрывала. Зато патентные документы прямо говорят: автопроизводитель прощупывает новые дизайнерские подходы в микромобильности.

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