Маск раскрыл причину снятия с производства Cybertruck

Маск: Tesla вынуждена остановить выпуск Cybertruck из-за рекордного спроса

Илон Маск объяснил в соцсетях, что компания Tesla вынуждена остановить производство пикапа Cybertruck из-за рекордного спроса на эту модель. По его словам, количество заказов настолько велико, что Tesla будет вынуждена вернуть предоплату многим клиентам.

Маск написал, что они постараются выпустить как можно больше Cybertruck до остановки линии примерно через восемь месяцев, но многим придется вернуть предоплату.

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Для выполнения накопившихся заказов Tesla добавит дополнительную смену на производстве. Однако, по словам Маска, сборка Cybertruck будет прекращена в середине 2027 года. Маск подчеркнул, что решение об отмене Cybertruck не связано с убыточностью модели.

По его мнению, «традиционные СМИ неверно подают эту информацию». Реальная причина заключается в том, что разработка и производство роботакси Cybercab более выгодны для компании, чем выпуск Cybertruck. Освободившиеся производственные мощности Tesla направит на массовое производство роботакси Cybercab.

Tesla Cybertruck

О другом необычном автомобиле, который выставили на продажу, «За рулем» рассказывал ранее.

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