Коробка передач нового КАМАЗа — наша или китайская?

КАМАЗ локализовал 12-ступенчатую автоматизированную коробку более чем на 50%

Уровень локализации 12-ступенчатой автоматизированной коробки для поколения грузовиков КАМАЗ К5 превышает 50%.

Об этом рассказал генеральный директор ООО «ЦФ КАМА» Ярослав Карманов в ходе недавнего визита на предприятие главы КАМАЗа Сергея Когогина.

«Проект по автоматизированной коробке начинали с иностранными партнерами, а сегодня КАМАЗ развивает его самостоятельно. Готовится запуск производственной линии, которая позволит в перспективе максимально оснастить модельный ряд К5 собственной автоматической коробкой передач», – уточняют в пресс-службе КАМАЗа.

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Напомним, после 2022 года КАМАЗ перешел на новую компонентную базу, и вместо автоматизированной коробки ZF на грузовики К5 начали устанавливать 12-ступенчатые коробки Fast Gear. По сути, это коробка-робот – механика, дополненная актуаторами и блоком управления. У нее есть специальные режимы – Eco, Power, функции движения накатом и раскачивания.

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ООО «ЦФ КАМА», производитель коробок передач для грузовой техники, отметивший в прошлом году свое 20-летие, до недавнего времени выпускал механические коробки и автокомпоненты. Новый фокус – на автоматизированных коробках: в 2026-м запустилась 9-ступенчатая коробка-робот А1310, которую уже устанавливают на мусоровозы. Дальше на очереди как раз 12-ступенчатая трансмиссия. Сейчас ее испытывают на тягачах и самосвалах КАМАЗ К5, уделяя особое внимание программному обеспечению. Тестовые показатели позитивные. Следующим шагом должен стать запуск серийного производства таких коробок.

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