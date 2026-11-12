Этим «китайцам» закрыли въезд на объекты Бундесвера из-за шпионажа

Бундесвер запретил въезд китайских машин на военные объекты

Немецкие военные закрыли въезд китайским машинам на охраняемые объекты Бундесвера. Как пишет Der Spiegel, запрет коснулся автомобилей BYD, Geely и NIO. Военнослужащим теперь предписано оставлять такие машины за пределами воинских частей.

Причиной стали опасения шпионажа. В то же время Минобороны Германии распорядилось свернуть использование коммерческих дронов из КНР, в том числе DJI. Там не исключают, что такие аппараты способны передавать спецслужбам КНР конфиденциальные данные. На смену им придут аппараты немецкого или европейского производства.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Командиры частей, как выяснилось, могли покупать коммерческие дроны по упрощенной схеме, обходя бюрократические процедуры. Так для армии приобрели несколько тысяч БПЛА, причем централизованного учета этих закупок не велось. Правда, пока неясно, есть ли уже подтвержденные случаи шпионажа.

О проблемах китайских электромобилей на домашнем рынке «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!