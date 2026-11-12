Эти седаны россияне чаще всего заказывают из Кореи и Китая

Эксперт Рогов назвал три седана до 3 млн рублей, которые выгодно везти из Азии

Если россиянин заказывает автомобиль из-за границы и рассчитывает на бюджет до 3 млн рублей, чаще всего он смотрит на большие седаны D-класса немецких и корейских марок. Такую картину описал Дмитрий Рогов – основатель компании «РоговМобиль», которая занимается доставкой машин из-за границы.

Лидером по спросу он назвал Kia K5 из Южной Кореи – крупный седан с двухлитровым атмосферным двигателем и классическим автоматом. Внутри – кожаный салон, электроприводы и современная мультимедиа.

KIA K5

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Из Китая в последнее время нередко заказывают Volkswagen Magotan – по сути, аналог европейского Passat. Тем, кто привык к европейским машинам, он ближе по настройкам подвески и внешнему виду. Под капотом – турбированный мотор 1.4 мощностью 150 сил. За такой бюджет можно взять автомобиль возрастом 3−4 года с пробегом до 30−40 тыс. километров. В Москве Magotan обойдется примерно в 2,5−2,7 млн рублей.

Volkswagen Jetta

Еще один вариант из Южной Кореи – Volkswagen Jetta за 2,3−2,4 млн рублей. Класс ниже: салон теснее, багажник меньше, оснащение скромнее, да и выглядит она не так солидно. Зато Jetta проще и дешевле в обслуживании, экономичнее в городе, а парковаться на ней удобнее; ее турбомотор с классическим автоматом считается надежным.

Рогов отмечает: если большой седан не нужен, а хочется компактную и неприхотливую машину, Jetta – разумный выбор.

Volkswagen Magotan

О том, где осенью активнее всего покупали подержанные автомобили, «За рулем» уже рассказал.

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