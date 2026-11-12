Какие бензиновые машины покупают сами китайцы

В Китае назвали самые популярные бензиновые машины за октябрь 2026 года

Октябрь 2026-го принес китайскому рынку новых автомобилей с ДВС заметное проседание: по данным местной ассоциации дилеров, регистрации бензиновых машин упали на 45% относительно того же месяца 2025 года. Причину дилеры видят в подорожавшем топливе.

Электрички и гибриды отбирают покупателей все активнее. На таком фоне любопытно другое: какие именно бензиновые модели китайцы все еще берут. Ответ дает статистика CADA (ассоциация дилеров) и CPCA (ассоциация по информации о рынке легковых автомобилей).

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Ниже – десятка лидеров октября 2026 года. В ней соседствуют и чисто китайские модели, и глобальные SUV, а сборка многих машин налажена на совместных предприятиях.

Toyota Rav4 и Geely Monjaro в лидерах

Первое место – у Toyota Rav4: за октябрь на учет в Китае поставили 17 750 таких кроссоверов. Для местного рынка их собирает СП FAW-Toyota. Цены на машину 2027 модельного года – 169,8-189,8 тысячи юаней (2,12-2,37 млн рублей).

Габариты Rav4 – 4620 х 1855 х 1680 мм, колесная база 2690 мм. Базовую топливную версию приводит в движение 2-литровый ДВС на 171 л.с. в паре с вариатором. Помимо него есть две модификации с традиционным гибридом: без возможности внешней зарядки они проходят по разряду бензиновых.

Toyota Rav4

Переднеприводный гибрид сочетает 2-литровый мотор на 152 л.с. с электродвигателем на 113 л.с. У полноприводной версии – 2,5-литровый ДВС на 185 л.с. и электромоторы суммарной отдачей 189 л.с.

Вторым стал Geely Monjaro – модель, хорошо знакомая российским водителям. Именно она послужила прототипом для Volga K50, выпуск которой освоили в Нижнем Новгороде.

В октябре 2026-го в Китае нашли владельцев 16 376 экземпляров Monjaro. Бензиновая машина оснащается 2-литровым двигателем на 218-272 л.с. Начальная версия – с 7-ступенчатым роботом и передним приводом; более мощная получает 8-ступенчатый автомат и опциональный полный привод. Ценник – 139,7-179,7 тысячи юаней (1,74-2,24 млн рублей).

Geely Monjaro

Существует и исполнение i-HEV с традиционным гибридом без внешней подзарядки – от 145,7 до 159,7 тысячи юаней (1,82-2 млн рублей). Здесь 1,5-литровый ДВС на 163 л.с. работает вместе с электромотором на 238 л.с., привод только передний.

Corolla Cross и Atlas: третье и четвертое места

Третью строчку забрал компактный Toyota Corolla Cross того же СП FAW-Toyota – 16 190 регистраций. Цены варьируются от 126,8 до 159,8 тысячи юаней (1,58-2 млн рублей).

Построен кроссовер на платформе TNGA-C, той же, что и седан Corolla. Размеры – 4460 х 1825 х 1625 мм, расстояние между осями 2640 мм. Бензиновая версия – 2-литровый мотор на 171 л.с. с вариатором. У гибрида 2-литровому ДВС на 158 л.с. помогает электродвигатель на 113 л.с.

Toyota Corolla Cross

Четвертым финишировал Geely Atlas IV – прототип отечественного Volga K40. За октябрь в Китае зарегистрировали 15 547 таких кроссоверов.

Чисто топливный «Атлас» стоит 99,9-129,9 тысячи юаней (1,24-1,62 млн рублей), модификация i-HEV с традиционным гибридом – 106,9-136,9 тысячи юаней (1,33-1,7 млн рублей).

Габариты Atlas IV – 4713 х 1910 х 1700 мм, колесная база 2785 мм. Начальная версия – 1,5-литровый бензиновый мотор на 181 л.с., у более мощной – 2-литровый ДВС на 218 л.с. В обоих случаях коробка – 7-ступенчатый робот. Гибрид i-HEV получил 1,5-литровый ДВС, трансмиссию DHT и электромотор на 313 л.с.; привод только передний.

Geely Atlas

Volkswagen Lavida и BAIC BJ30: середина списка

Пятое место – у седана Volkswagen Lavida, который выпускает СП немецкого концерна и SAIC. В октябре его выбрали 13 891 клиентов. Заодно Lavida – самый дешевый участник рейтинга: 79,9-145,9 тысячи юаней (1-1,81 млн рублей).

Габариты Lavida – 4561 х 1740 х 1470 мм, колесная база 2651 мм. Начальную версию двигает 1,5-литровый атмосферный ДВС на 110 л.с. с 6-ступенчатым автоматом. Более производительный вариант – турбомотор того же объема на 160 л.с. и 7-ступенчатый робот.

Volkswagen Lavida

Шестую позицию неожиданно занял BAIC BJ30: продажи подскочили с 9 075 единиц в сентябре 2026-го до 13 647 в октябре, и этого хватило, чтобы войти в первую шестерку. Цены – 99,9-139,9 тысячи юаней (1,24-1,74 млн рублей).

Построен BJ30 как среднеразмерный SUV с несущим кузовом: 4730 х 1910 х 1790 мм, колесная база 2820 мм. В салоне – 5 или 7 мест. Бензиновая версия – 1,5-литровый ДВС на 188 л.с. с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Гибрид предлагает 1,5-литровый мотор на 158 л.с. и пару электродвигателей суммарной мощностью 272 л.с.; ведущими являются обе оси.

BAIC BJ30

Toyota Camry и Volkswagen Sagitar: седьмое и восьмое места

Седьмым стал крупный седан Toyota Camry от GAC-Toyota – 12 877 машин. Модель из дорогого сегмента: от 171,8 до 259,8 тысячи юаней (2,14-3,24 млн рублей).

Габариты седана – 4915 х 1840 х 1450 мм, колесная база 2825 мм. Бензиновый вариант – 2-литровый мотор на 173 л.с. с вариатором. В гамме также два традиционных гибрида без внешней зарядки: начальный сочетает атмосферный 2-литровый двигатель с электромотором (197 л.с. суммарно), а более мощный получил 2,5-литровый ДВС с электромотором и отдачей 230 л.с.

Toyota Camry

Восьмая строчка – у Volkswagen Sagitar от СП FAW-Volkswagen: 12 866 регистраций за октябрь. Стоимость – 93,8-164,9 тысячи юаней (1,17-2,05 млн рублей).

Размеры – 4702 х 1815 х 1484 мм, колесная база 2688 мм. Силовые установки те же, что у Lavida от SAIC-Volkswagen: 1,5-литровый «атмосферник» на 110 л.с. либо турбодвигатель того же объема на 160 л.с.

Volkswagen Sagitar

Volkswagen Tiguan L и BMW 3 Серии замыкают десятку

Девятое место занял Volkswagen Tiguan L от немецкого концерна и SAIC – 12 483 проданных машины. Рекомендованные цены без учета специальных выгод: 186,8-266,8 тысячи юаней (2,32-3,33 млн рублей).

Габариты – 4735 х 1842 х 1682 мм, колесная база 2791 мм. Начальный бензиновый Tiguan L двигает 1,5-литровый мотор на 160 л.с., более производительная версия получила 2-литровый агрегат на 220 л.с. Коробка – 7-ступенчатый робот, привод передний или полный.

Volkswagen Tiguan L

Замыкает десятку премиальный седан BMW 3 Серии: в октябре его владельцами стали 11 034 человека. Одновременно это самый дорогой участник списка – от 258 до 338 тысяч юаней (3,21-4,21 млн рублей). Собирает машину СП BMW- Brilliance.

Китайская версия «тройки» имеет габариты 4838 х 1827 х 1454 мм при колесной базе 2961 мм. Начальная модификация – 2-литровый мотор на 184 л.с. с 8-ступенчатым автоматом. У более мощной отдача форсирована до 245 л.с. при той же коробке. Привод исключительно задний.

BMW 3

О том, что ждет бензиновые двигатели, в Geely рассказали ранее.

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