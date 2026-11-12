Сотня новых Volvo XC90 прибыла в Россию: цены шокируют

Легендарный кроссовер оценили от 9,2 млн рублей

В Россию по параллельным каналам из Китая завезли около ста новых кроссоверов Volvo XC90.

Флагманская модель с ДВС, недавно признанная одним из самых надежных премиальных авто, теперь доступна из наличия, но цены с учетом утильсбора неприятно удивляют.

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Volvo XC90

Самый доступный вариант обнаружился в Новосибирске за 9,2 млн рублей. Это автомобиль 2024 года в максимальной комплектации: с кожаным салоном Наппа, проекцией на лобовое стекло, массажем сидений, панорамной крышей и аудиосистемой Bowers & Wilkins. Под капотом – 300-сильный бензиновый мотор B6 с мягким гибридом, разгоняющийся до сотни за 6,7 секунды.

В Санкт-Петербурге за 9,49 млн рублей предлагают семиместный XC90 2026 года с 250-сильным двигателем и акустикой Harman & Kardon. Столичные дилеры просят от 9,9 млн за версию с младшим мотором и от 9,95 млн – за 300-сильную.

Большинство машин сосредоточено в Москве и Петербурге, но есть редкие предложения в Краснодаре, где один экземпляр оценили в 13,7 млн рублей.

Напомним, недавно британский портал WhatCar поставил XC90 на высокие позиции в рейтинге надежности с результатом 90,9%.

Volvo XC90

О том, почему подержанные иномарки перестали быть нужны россиянам, «За рулем» уже рассказывал.

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