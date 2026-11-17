«За рулем» рассказал, почему Toyota Highlander II поколения так ценится знатоками

Список самых ресурсных полноприводных авто с пробегом до 250 тысяч км составил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

В подборку попали крупные кроссоверы и внедорожники в возрасте 12-15 лет и с пробегами до 250 тысяч км. Лимит по бюджету составляет 2 миллиона рублей – за эти деньги на вторичке можно отыскать немало полноприводных машин известных марок с хорошей репутацией. Но от модели к модели ситуация все же разнится. И есть менее выносливые на длинной дистанции варианты, а есть... Toyota Highlander.

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И да, третье поколение (с 2013 года) не укладывается в наши условия по цене. Зато есть второе (XU40), которое в России продавали исключительно в семиместном исполнении. Такие Хайлендеры с пробегами 150–200 тысяч км сейчас доступны за 1,6–1,8 млн рублей. Длина машины составляет 4785 мм, клиренс 240 мм, багажник, учитывая трехрядный салон – 292 литра. А что по ресурсу агрегатов?

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Несущий кузов, постоянный полный привод без жестких блокировок. Радикальное отличие Хайлендера от конкурентов: нет дизеля. У нас продавали только с атмосферным мотором 3.5 (273 л.с.) с распределенным впрыском. Очень надежен, ходит свыше 350 тысяч км. Поводы для беспокойств: быстрое засорение дросселя, непредсказуемый ресурс водяной помпы, возрастной масложор.

Сочетается с пятиступенчатым автоматом U151F – столь же выносливым и относящимся к числу неубиваемых, хотя и не лишенным некоторых конструктивных недочетов.

Подвеска без слабых мест, если не считать стойки стабилизатора. В трансмиссии не особо живучи различные шарнирные соединения. Электрика и электроника подводят редко. Общий уровень надежности – высокий.

Вердикт – надежные агрегаты с большим ресурсом.

А что еще похожего предлагает вторичный рынок за эти деньги? Читайте в новой статье «За рулем»!