В России появился просторный полноприводный кроссовер Nissan с ценой «китайцев»

Полноприводные Nissan Pathfinder предлагаются в РФ с ценой от 4,85 млн рублей

Трехрядные семейные кроссоверы от привычных марок в России сейчас встретишь нечасто. Nissan Pathfinder с китайского рынка – как раз один из таких редких вариантов: машины завозят по альтернативным схемам небольшими партиями, а ценник стартует с 4,85 млн рублей.

Речь идет не о глобальной версии модели, а о локальной китайской. Собирает ее совместное предприятие Dongfeng Nissan – отсюда и отличия от автомобилей для ОАЭ и других рынков: другая внешность, интерьер и даже техническая начинка.

Nissan Pathfinder

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Габариты у «китайца» такие: 5130 мм в длину, 1981 мм в ширину и 1767 мм в высоту, колесная база – 2900 мм. По длине он обходит Geely Okavango, GAC GS8, Jetour X90 Plus, Tenet T9 и другие похожие кроссоверы. Салон всегда трехрядный, при этом компоновка бывает как шести-, так и семиместной.

Минимальный ценник – 4 850 000 рублей – зафиксирован в Казани: там новый Pathfinder от Dongfeng Nissan продают из наличия. В оснащение входят трехзонный климат-контроль, круговой обзор с передними и задними парктрониками, селектор режимов движения, система интеллектуального вождения ProPilot с адаптивным круиз-контролем, панорамная крыша с люком и два объединенных экрана по 12,3 дюйма – один для цифровой приборки, второй для мультимедиа с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto.

Обычно у таких машин есть электрорегулировки передних сидений, подогрев первых двух рядов (передние к тому же с вентиляцией), разъемы USB Type-A и Type-C, 12-вольтовая розетка и беспроводная зарядка для смартфона. Плюс электропривод багажной двери с бесконтактным открыванием и полный набор подушек безопасности – фронтальные, боковые и шторки по всей длине салона.

В Твери за 5 400 000 рублей выставлен кроссовер 2026 года выпуска: коммерческий утильсбор уплачен, документы для постановки на учет есть. У крупных московских дилеров в наличии около десятка таких автомобилей – цены от 5 300 000 до 6 150 000 рублей в зависимости от комплектации. В Санкт-Петербурге новый «китайский» Pathfinder обойдется минимум в 5 890 000 рублей.

Nissan Pathfinder

Силовая установка у всех «Патфайндеров», предлагаемых в России, одна: 2,0-литровый бензиновый турбомотор с четырьмя цилиндрами и изменяемой степенью сжатия. Он выдает 252 л. с. и 376 Нм крутящего момента.

Коробка – классический 9-ступенчатый автомат ZF. Все привезенные машины полноприводные, хотя в Китае у новых Nissan Pathfinder встречается и передний привод.

О другой китайской новинке, которую уже привезли в Россию, «За рулем» подробно рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!