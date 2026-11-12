Угонщики больше не ломают замки: машину вскрывают дистанционно

Страховщики рассказали о выплатах за дистанционный угон машины

Электроника в современных машинах правит бал: мультимедиа, мобильные приложения, подключенные сервисы. Удобно – спору нет. Вот только вместе с новыми функциями у водителей появились и дополнительные риски: цифровые взломы и дистанционные угоны. Autonews.ru поинтересовался у страховых компаний, можно ли сегодня защитить российского автомобилиста от подобных сценариев.

Электронные отмычки вытеснили ручной взлом

Устройства для электронной кражи машин давно перестали быть экзотикой – это рабочая практика. Директор по продуктовой аналитике каско «Росгосстраха» Артем Мартьянов объяснил Autonews.ru: с их помощью преступники обходят охранные системы и получают доступ к автомобилю. А развитие цифровых сервисов и функций дистанционного управления, по его словам, только расширяет возможности злоумышленников.

«Дистанционный взлом автомобиля уже давно является базой для угонщиков – электронные отмычки, отключение спутниковых сигнализаций и т.д. Сегодня мало кто из злоумышленников работает по старинке, взламывая автомобиль руками», – пояснил Мартьянов.

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В страховом доме ВСК привели пример: так называемая «удочка», которая ретранслирует сигнал электронного ключа. Замки при этом остаются целыми – доступ к машине получен без всяких повреждений.

Отдельная история – головные устройства. Летом 2026 года «Лаборатория Касперского» выявила вредоносное ПО для Android, которое устанавливалось через обновление мультимедийных систем. Злоумышленники использовали его для мошенничества с рекламой и сбора технических данных.

Каско и угон: способ кражи не важен

Как именно машину увели, на возможность получить выплату не влияет – страховщики говорят об этом прямо. Значение имеет другое: прописан ли в договоре каско риск угона или хищения.

«Если договор каско включает риск угона или хищения, то отсутствие повреждений противоугонных устройств, замков и тому подобного само по себе не исключает выплату», – рассказал вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

В ВСК мысль продолжили: когда правоохранительные органы признают автомобиль угнанным, а соответствующие риски есть в договоре, страховая заплатит – тип кражи роли не играет.

Взлом ПО, блокировка и требование выкупа

Есть и другой сценарий: хакеры залезают в электронные системы автомобиля и блокируют его. Иной раз такие действия сопровождаются требованием выкупа.

Артем Мартьянов из «Росгосстраха» говорит, что рынок уже фиксировал случаи, когда после взлома учетных записей мошенники блокировали управление отдельными системами – экранами, климат-контролем или двигателем – и требовали деньги.

В «Ренессанс страховании» напоминают: вмешательство в ПО оборачивается не только блокировкой функций, но и последующим ремонтом электроники. Плюс компрометация учетной записи создает риски утечки персональных данных и мошеннических операций.

Чего не покрывает стандартное каско

Стандартный полис, как пояснили в «Ренессанс страховании», обычно не предполагает компенсацию расходов, связанных исключительно с цифровой атакой. Восстановление доступа, устранение последствий вмешательства в ПО – все это, скорее всего, останется заботой владельца. Выход – дополнительные страховые опции.

Кое-что на рынке уже есть. В «Росгосстрахе» заявили о возможности включить в договор «защиту электронного управления ТС»: она покрывает расходы на разблокировку автомобиля, эвакуацию до сервиса и перепрошивку программного обеспечения.

В ВСК, правда, считают, что отдельная страховка от цифрового вымогательства пока не имеет достаточных оснований: подобные атаки на автомобили не получили достаточного распространения. А при проблемах с ПО владелец может обратиться к дилеру или в специализированный сервис.

Замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие» Дмитрий Соколов тоже полагает, что участникам рынка еще предстоит определить, насколько массовыми могут стать такие цифровые угрозы.

Каким будет страхование цифровых рисков к 2030 году

Впрочем, опрошенные эксперты не исключают: развитие подключенных автомобилей приведет к появлению новых страховых продуктов, ориентированных на цифровые риски.

Прогноз «Ренессанс страхования»: дополнительные опции для защиты от вмешательства в ПО, блокировки функций и расходов на восстановление доступа могут появиться еще до 2030 года. В «Росгосстрахе» ждут дальнейшего развития страхования рисков, связанных со взломом учетных записей. По словам Артема Мартьянова, одним из возможных направлений станут совместные продукты страховщиков с разработчиками антивирусных решений и других систем безопасности.

В «Ингосстрахе» полагают, что к 2030 году на страховом рынке может появиться широкая линейка цифровых сервисов и ИИ-помощников, способных предупреждать автомобилистов о потенциальных угрозах, в том числе о мошенничестве и кибератаках.

А вот о том, какие марки в 2026 году чаще других доставляют владельцам проблемы, «За рулем» уже рассказывал.

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