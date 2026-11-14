Стало известно, сколько в наличии нераспроданных машин Solaris

Целиков: Запасов автомобилей Solaris хватит до начала следующего года

В минувшем октябре на учет было поставлено всего 1106 машин марки Solaris, рассказал руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

Он отмечает, что это в пять с лишним раз меньше, чем в октябре прошлого года, когда россияне купили 5809 таких машин. Просадка заметна и в годовом выражении: всего за 10 месяцев 2026 года реализовано 16,6 тыс. автомобилей Solaris, что почти на 40% меньше, чем за тот же период в 2025-м. Ситуация объясняется просто: производство таких машин на заводе в Санкт-Петербурге завершилось в декабре прошлого года.

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Solaris KRX

Всего из корейских машинокомплектов было собрано чуть более 70 тысяч экземпляров моделей Solaris HS, HC, KRS и KRX – такие наименования после ухода Hyundai/Kia получили, соответственно, Solaris, Creta, Rio и Rio X. А продано было с марта 2024 года и по конец октября 2026-го 66 тысяч машин.

«То есть, товарные запасы российско-корейских автомобилей на данный момент составляют около 4 тысяч штук. Видимо, хватит до начала следующего года. Потом из "новых русских" брендов останется только Китай», – резюмирует эксперт.

Ранее «За рулем» рассказал, что продажи XCite в октябре 2026 года упали на 97%.