Названы три риска при вдыхании паров незамерзайки

Врач Кондрахин: вдыхание паров незамерзайки грозит острым панкреатитом

Метиловый спирт, который кладут в основу стеклоомывающих жидкостей, – опасный яд. И речь здесь вовсе не о том, что жидкость можно случайно выпить: тяжелое отравление человек получает, просто вдыхая ее пары.

С какими именно последствиями для организма это связано и как их избежать, объяснил Андрей Кондрахин, к.м.н., старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета.

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«Метиловый спирт очень ядовит, он вызывает сильнейшее отравление, потерю зрения, мощнейший панкреатит и летальный исход. Но если мы говорим про применение его в незамерзающей жидкости, здесь вопрос в другом. Вопрос в экспозиции», - отметил эксперт.

Под экспозицией, как объяснил Кондрахин, имеется в виду длительность воздействия. При кратковременном использовании концентрация паров в салоне может не достигать критических значений. Однако в условиях дальних поездок, когда расходуются большие объемы стеклоомывателя, регулярное вдыхание испарений в замкнутом пространстве автомобиля может приводить к накопительному эффекту, что представляет прямую угрозу для здоровья.

Эксперт рекомендовал при появлении запаха жидкости проветривать салон, на время отключать систему кондиционирования или обогрева, чтобы вентилятор не затягивал пары внутрь, а также включать рециркуляцию воздуха.

Однако, по мнению эксперта, использование такой незамерзайки никак не повлияет на здоровье при кратковременных поездках: «Дело в том, что метанол быстро улетучивается. Мало того, спирт гигроскопичен: он быстро с водой соединится, быстро выйдет и улетучится, поэтому ничего страшного не будет».

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