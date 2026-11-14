В октябре российский авторынок поднялся на строчку выше в Европе

«Автостат»: авторынок РФ в октябре поднялся на четвертое место в Европе

Российский авторынок по итогам октября сдвинулся вверх в европейском рейтинге: пятая строчка осталась позади, теперь у страны четвертая позиция. Такую картину дают эксперты агентства «Автостат».

Считали они не по своим внутренним сводкам, а по цифрам консалтинговой компании GlobalData – именно этот массив данных и лег в основу сравнения европейских рынков.

Лидером по продажам автомобилей в Европе по итогам октября 2026-го стала Германия, где их было реализовано в количестве 254 492 экземпляров – на 1,7% больше, чем год назад. На второе место среди крупнейших европейских авторынков опустилась Великобритания с показателем 152 730 единиц (+5,4% к октябрю 2025-го). Третью строчку сохранила Франция, результат которой в середине осени составил 149 341 проданный автомобиль (+7%).

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Если же при рассмотрении авторынка Европы учитывать Россию, то наша страна на этот поднялась на четвертую позицию. Как сообщают эксперты агентства «Автостат», за второй месяц осени в РФ было реализовано 132 894 новых легковых автомобиля (-19,8%).

А вот на пятое место опустилась Италия, дилеры которой в октябре реализовали 131 921 машину (+4,8%). Шестое место традиционно заняла Испания, у которой октябрьские продажи автомобилей составили 98 487 экземпляров (+1,8%).

Как отмечает руководитель стратегических проектов агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин, среди крупнейших европейских авторынков только российский продемонстрировал в октябре отрицательную динамику, что связано с высокой сравнительной базой прошлого периода.

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