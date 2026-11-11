Этот бренд сократил российскую линейку моделей более чем вдвое

Линейка китайской марки JAC в России лишилась сразу четырех моделей

Компания JAC прекратила российские продажи сразу четырех моделей.

Источник, обративший внимание на изменения в линейке моделей на официальном сайте, конкретизирует: из перечня исчезли кроссоверы JS3 и JS6, пикап T8 и лифтбек J7. Отметим, что у последних двух давно есть клоны российского производства: пикап Sollers ST8 делают в Ульяновске, а лифтбек собирают в столице под наименованием Москвич 6. Кстати, еще весной оригинальному J7 прочили скорый уход ввиду околонулевых продаж.

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JAC JS6 продавался по цене от 1 949 000 рублей

Что же осталось? Получается, что у JAC в РФ официально три модели: минивэн RF8 (у которого также есть клон – елабужский Sollers SP7) и пара пикапов – T8 Pro и T9. Один из них недавно обновился, второй – обзавелся версией с пружинной задней подвеской. Однако на анонсированное в мае 2026 года расширение присутствия в РФ это точно не тянет.

Ранее «За рулем» сообщал, что 97% российских продаж JAC делает как раз пикап T9...