Популярные модели «дочки» Honda получили особые комплектации: подробности

Acura представила ограниченную серию Urban Spec для моделей Integra, ADX и MDX

Acura расширила гамму исполнений: в новую линейку Urban Spec вошли седан Integra, а также кроссоверы MDX и ADX. Все три машины получили серую окраску кузова. Черными сделаны ручки дверей, шильдики, антенна на крыше и ряд других деталей. Внутри – темные оттенки отделки.

За такой вариант придется доплатить около 1500 долларов к цене обычных модификаций – об этом говорится в пресс-релизе марки. На базе каких версий собрана серия Urban Spec, Acura не уточняет. У Integra стоят черные 18-дюймовые диски, у ADX – 19-дюймовые, у MDX – 20-дюймовые. Для двух кроссоверов предусмотрен полный привод.

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Менялось ли что-то в технической начинке, компания не сообщила. На американском рынке Integra сейчас доступна с 1,5-литровым турбированным двигателем: отдача – до 200 л.с., крутящий момент – 260 Нм. Работает он в паре с вариатором. В исполнении Type S отдача достигает 320 л.с.

ADX оснащен тем же 1,5-литровым турбированным агрегатом, однако его показатели скромнее – не более 190 л.с. и 243 Нм. Под капотом MDX находится двигатель объемом 3,5 литра: до 290 л.с. и 362 Нм. С ним сочетается 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.

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