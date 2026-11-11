Стало известно, когда начнутся продажи Lada Azimut

АВТОВАЗ объявит старт продаж кроссовера Lada Azimut в декабре 2026 года

В декабре официальные дилеры Lada начнут продажи первого кроссовера АВТОВАЗа – Lada Azimut.

Об этом сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков со ссылкой на официального представителя Волжского автозавода. Он отметил, что точная дата пока не определена, но сроки укладываются в первоначальные прогнозы.

Точные цены на новинку отечественного автопрома еще не названы, но ориентир есть: по прогнозам, базовая версия Lada Azimut будет стоить около 2 млн рублей, а ходовые комплектации – от 2,2 млн рублей.

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Серийное производство Lada Azimut стартовало 25 сентября 2026 года – модель стала первым кроссовером отечественного автогиганта. Под капотом – два варианта: 1,8-литровый двигатель на 132 л.с. в связке с вариатором, а также 1,6-литровый мотор мощностью 120 л.с. в паре с МКП.

Ранее «За рулем» рассказал, сколько будет стоить гибридный Азимут, ожидающийся в 2028 году.