Одиночные поездки на поезде станут комфортнее — РЖД запускают новый вагон

РЖД представили на Казанском вокзале макет нового плацкарта в габарите 1-ВМ

На Казанском вокзале поставили полноразмерный макет плацкарта, который РЖД предлагают в качестве будущего облика вагона. Любой желающий может зайти внутрь и оценить, насколько удобной кажется планировка. Причем мнения посетителей еще способны на что-то повлиять: разработчики только приступают к работе над компоновкой, поэтому просят рассказать, что хотелось бы поменять.

Авторы проекта попытались совместить несовместимое. Одному пассажиру нужно уединение, другому – компания близких людей, и оба сценария постарались предусмотреть в одном вагоне. Каждое место получило собственную шторку. Полки для сна сделали длиннее на 20 сантиметров, а на верхнем ярусе добавили пространства по ширине. Проход между рядами оставили шириной 60 сантиметров.

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Выставочный образец выполнен в габарите 1-ВМ. Отдельно ведется разработка вагона «Т», который тоже упоминают в связи с обновлением плацкарта: там стандартные размеры хотят увеличить примерно на 28 сантиметров в ширину и на 73 сантиметра в длину. Есть и вариант с прибавкой почти в 30 сантиметров – он дает больше простора без полной перестройки уже существующих составов.

Шкафы с дверцами для личных вещей никуда не делись. В начале вагона выделили место под багаж. Крупные сумки, если выберут соответствующее исполнение, можно будет оставить и в технической части – правда, при другом варианте ее обустройства там появится бар.

Забираться на верхние полки станет проще за счет новых лестниц и поручней. Кроме того, у пассажиров появятся персональные столики, карманы под гаджеты и USB-розетки неподалеку – чтобы устройство можно было держать рядом во время зарядки. У изголовья каждого места предусмотрели воздуховод. Освещение развели по нескольким уровням: расчет на привычную для поездов ситуацию, когда одни уже спят, а другие еще работают. Света должно хватать на дела и при этом не мешать отдыху соседей.

О том, как обустроены места для отдыха в кабинах грузовиков, «За рулем» рассказал на примере нового МАЗа.

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