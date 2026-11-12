Вдыхание паров незамерзайки грозит фатальным ущербом для здоровья: подробности

Кондрахин: метанол в стеклоомывающей жидкости при вдыхании грозит потерей зрения

Стеклоомывающие жидкости, сделанные на метиловом спирте, представляют собой опасный яд: их пары при вдыхании могут вызвать тяжелое отравление. О рисках и о том, как их снизить, рассказал Андрей Кондрахин, к.м.н., старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета.

«Метиловый спирт очень ядовит, он вызывает сильнейшее отравление, потерю зрения, мощнейший панкреатит и летальный исход. Но если мы говорим про применение его в незамерзающей жидкости, здесь вопрос в другом – вопрос экспозиции», – отметил эксперт.

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Под экспозицией Кондрахин подразумевает длительность воздействия. Если жидкость используется недолго, концентрация паров в салоне может и не дойти до критических значений. Другое дело – дальние поездки: стеклоомывателя расходуется много, и человек регулярно дышит испарениями в замкнутом пространстве автомобиля. Тогда срабатывает накопительный эффект, а это уже прямая угроза здоровью.

Что делать, если запах все-таки появился? Проветрить салон, ненадолго отключить кондиционер или обогрев – чтобы вентилятор не затягивал пары внутрь, – и включить рециркуляцию воздуха. Такой совет дал эксперт.

Впрочем, короткие поездки, по словам Кондрахина, здоровью не повредят: «Дело в том, что метанол быстро улетучивается. Мало того, спирт гигроскопичен: он быстро с водой соединится, быстро выйдет и улетучится, поэтому ничего страшного не будет».

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