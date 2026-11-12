Использование ИИ при покупке машины станет ключевой темой грядущего форума

«Авито Авто»: ежегодный Авто Саммит соберет 1500 участников 19 ноября в Москве

19 ноября в Москве состоится ежегодный федеральный Авто Саммит Авито Авто. Организаторы ждут 1500 участников – часть придет в зал, часть подключится онлайн. Среди них руководители дилерских центров, представители автомобильного бизнеса и отраслевые эксперты. В центре внимания окажутся две темы: развитие ИИ-технологий и обмен лучшими практиками среди дилерских компаний.

Цифры, которые объясняют такой выбор приоритетов: по данным исследования Авито Авто, 40% покупателей уже обращались к искусственному интеллекту при поиске и покупке машины. Как именно технологии меняют работу сотрудников и их компетенции, обсудят на панельной дискуссии «Кто растет быстрее: как ИИ меняет карьеру и команды». В разговоре участвуют управляющий директор по ИИ Авито Андрей Рыбинцев, генеральный директор группы компаний Mycar Дмитрий Савченко, операционный директор автосалона КИТ Арсений Леонов и директор цифровой трансформации ГК «Автодом» и «Автоспеццентр» Олег Кузнецов.

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Что ИИ- инструменты Авито Авто дают дилерам уже сейчас? Размещение и продвижение объявлений можно перевести в автоматический режим, аудит трафика тоже проводится без ручной работы, а горячие лиды система выявляет сама.

Программа в основе своей опирается на опыт ведущих дилерских компаний. На дискуссии «Как работают эффективные дилеры: решения, приоритеты, результаты» собственник и CEO Recar Дмитрий Голденков, CEO компании «Максимум» Дмитрий Кондратьев, бренд-директор направления АСП ГК «Агат» Артем Ульянов и управляющий директор ГК «БорисХоф» Тимофей Гераськин поделятся практиками управления продажами, стоком и командами. Исследование потребительских предпочтений представит «Инсайт Комкон», Calltouch и Smartis расскажут про опыт маркетинговой аналитики. Эксперты Авито Авто, в свою очередь, разобрали 150 тысяч звонков и чатов и объяснят, как сокращать потери клиентов и повышать конверсию.

В интерактивных зонах участники проверят свои гипотезы о покупателях с помощью ИИ и сравнят показатели собственного дилерского центра с рыночными ориентирами. Ведущим станет Николай Фоменко – актер, музыкант, автогонщик и амбассадор Авито Авто. Завершится мероприятие награждением лучших руководителей отделов продаж и закупок, а также маркетологов автомобильной отрасли.

О том, как меняется поведение покупателей на автомобильном рынке, «За рулем» уже рассказывал на примере недельной статистики регистраций.

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