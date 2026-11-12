С автовладельца хотели получить 2 млн рублей за пустяковый ремонт

Сервис в США хотел получить $25 тысяч за ремонт, в итоге занявший полминуты

Владелец Toyota Tundra 2016 года столкнулся с металлическим скрежетом при включении полного привода. Пикап с 5,7-литровым двигателем V8 отправился в фирменный сервис Toyota – и там вынесли суровый вердикт.

По словам специалистов, в системе охлаждения пропало давление. Из этого сделали вывод, что пробита прокладка головки блока цилиндров, а значит, нужен новый двигатель. Ремонт оценили почти в 25 тысяч долларов, то есть примерно в 2,1 млн рублей. Мягко говоря, сумма впечатляет.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Счет на 25 тысяч долларов

За вторым мнением хозяин пикапа обратился к автомеханику Дэйву Беллу – тот описал историю на своем YouTube-канале. Осмотрев автомобиль с пробегом почти 190 тысяч километров, эксперт не нашел ни утечки охлаждающей жидкости, ни признаков перегрева.

«Я требую, чтобы мне показали ту утечку масла или антифриза, которая оправдывала бы замену двигателя на 25 тысяч долларов», – заявил механик. Его смутила сама логика диагноза: зачем менять мотор, если обещанная неисправность не подтверждается?

Правда, источник шума оказался куда прозаичнее. Металлический скрежет издавала погнутая защита днища – обычная пластина, которая задевала при работе полного привода.

Тридцать секунд и отвертка

Белл поднял машину на подъемник и выправил защиту обычной отверткой. «Каким было решение? 30 секунд и отвертка», – резюмировал он. Никакой замены двигателя, разумеется, не потребовалось.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, с ервис в США хотел получить $25 тысяч за ремонт, в итоге занявший полминуты.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!