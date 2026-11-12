Флагманский седан Audi ушел в историю? Что об этом известно

Audi прекратила выпуск A8: цех переоборудован под A5, преемник модели не назван

Флагманский седан Audi A8 снят с производства на заводе в Неккарзульме – об этом пишет немецкое издание Auto Motor und Sport.

«С конвейера завода в Неккарзульме сошел последний Audi A8», – подчеркивает издание. Освободившийся сборочный цех уже переоборудован под седаны Audi A5 и универсалы A5 Avant.

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Продолжения у модели, как заявляли в Audi, пока нет. Пресс-секретарь бренда Марсель Бестле в интервью Motor1 отметил, что «информацию о возможном преемнике сообщит позже». Официальный пресс-релиз о завершении производства компания так и не выпустила – Autonews.ru направил запрос в штаб-квартиру Audi.

Больше 30 лет этот представительский седан конкурировал с Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 Series.

Audi A8 D2 1994 года: алюминиевый Space Frame

Премьера первого поколения прошла в 1994 году на Женевском автосалоне. Новинка заняла место Audi V8 – с нее и началась история флагмана.

Главной фишкой стал кузов Space Frame: A8 оказалась первым серийным автомобилем, у которого и кузов, и шасси целиком сделаны из алюминия. Для большинства версий предлагался полный привод quattro.

Кстати, на разработку алюминиевого каркаса ушло 12 лет. Работа началась задолго до появления серийной машины, а в 1993 году на Франкфуртском автосалоне показали концепт Audi ASF – он демонстрировал возможности конструкции и стал предвестником будущего седана.

На старте продаж под капотом стояли бензиновые двигатели объемом 2,8 и 3,7 литра. В 1996-м семейство пополнила спортивная вариация S8 с 4,2-литровым V8 мощностью 360 л.с.

Рестайлинг 1998 года: что поменялось

В конце 1998 года седан пережил обновление. Передняя часть кузова стала другой: новые фары с прозрачными рассеивателями, переработанная решетка радиатора, другие бамперы. Противотуманные фары перешли в стандарт, заодно досталось заднему бамперу и колесным дискам.

Внутри переделали центральную консоль и приборную панель, сменили отделочные материалы и дверные ручки.

Подвеску и шумоизоляцию немцы улучшили, а набор систем безопасности расширили: в оснащении появились боковые подушки для защиты головы и система стабилизации ESP.

A8 D3 2002 года: MMI, пневмоподвеска, W12

Второе поколение показали в 2002-м. Платформу оно делило с Volkswagen Phaeton и Bentley Continental GT, алюминиевая конструкция осталась – во многом поэтому седан оказался одним из самых легких автомобилей в своем классе.

Ключевым нововведением стала мультимедийная система MMI (Multi Media Interface), объединившая управление основными функциями автомобиля. Навигация получила карты на DVD, а поездки сделала комфортнее дебютировавшая пневмоподвеска.

Гамма двигателей включала дизельные агрегаты и бензиновые моторы – вплоть до 6-литрового W12.

Рестайлинг D3 2005 года и его моторы

Обновление 2005 года затронуло прежде всего переднюю часть кузова. Седан получил крупную решетку радиатора, вдохновленную концептом Nuvolari quattro, доработанный интерьер и пересмотренную линейку двигателей.

Версии с обычной и удлиненной колесной базой никуда не делись.

В силовую гамму вошли бензиновые V6 и V8, дизельные моторы, а также флагманский 6-литровый W12 мощностью 450 л.с. В зависимости от версии ставили полный привод quattro, шестиступенчатую автоматическую коробку передач и пневматическую подвеску.

Audi A8

A8 D4 2010 года: Pre-sense и экраны

Третье поколение дебютировало в 2010-м, и ставку инженеры сделали на комфорт вместе с технологиями.

В салоне появились выдвижные динамики на передней панели, убирающийся мультимедийный экран и сенсорная панель управления информационно-развлекательной системой.

О безопасности тоже подумали: система Pre-sense научила машину заранее распознавать риск столкновения и тормозить. Линейка двигателей включала разные варианты бензиновых и дизельных агрегатов, а на вершине гаммы находился 6,3-литровый W12.

Матричные фары: рестайлинг D4 2013 года

В 2013 году Audi обновила третье поколение A8. Одним из главных новшеств стали матричные светодиодные фары Matrix LED, разработанные при участии Hella и Osram.

Такие фары умели менять распределение светового пучка и не слепили встречных водителей.

Более того, навигационная система передавала данные компьютеру – благодаря этому автомобиль мог заранее подсветить поворот.

A8 D5 2017 года: MLB Evo и автопилот

Четвертое поколение представили в 2017 году. Построили седан на платформе MLB Evo, общей с Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.

Алюминиевая архитектура ASF сохранилась, что позволило снизить массу кузова без ущерба для жесткости. В салоне появились цифровая приборная панель Virtual Cockpit и несколько сенсорных экранов MMI.

Много внимания уделили комфорту и электронным помощникам: A8 получила систему помощи при движении в пробках и активную подвеску с прогнозированием дорожных неровностей. Перед боковым ударом она умела приподнимать кузов за доли секунды, чтобы защитить пассажиров.

Про автономное вождение третьего уровня Audi заявляла, однако из-за законодательных ограничений полноценно вывести эту функцию на рынок так и не смогла.

Рестайлинг 2021 года и версия Horch

В 2021 году A8 обновили снова: переработанная передняя часть с более крупной шестиугольной решеткой радиатора, новые пороги, обновленные световые приборы. Опцией стали цифровые светодиодные фары.

Внутри сохранились цифровая приборная панель и сенсорные дисплеи, а задним пассажирам предлагались улучшенные кресла с 18 пневматическими подушками и различными режимами массажа.

В люксовом исполнении Audi A8 Horch предусмотрели массаж ступней: для представительской версии шло заднее кресло Relaxation Seat со специальной подставкой для ног. Пассажир мог вытянуть ноги и включить для них подогрев с массажем.

Владельцы Audi A8 среди политиков

Популярностью представительский седан пользовался у политиков. Среди владельцев и пользователей были бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Есть Audi A8 и в гараже президента Белоруссии Александра Лукашенко. Причем за руль этой машины он предпочитает садиться сам.

О том, какие седаны россияне чаще всего заказывают из Кореи и Китая, «За рулем» уже рассказывал.

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