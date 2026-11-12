Холодный климат, большие расстояния: почему в РФ непопулярны электромобили

Эксперт Шапарин: Почему доля электромобилей в России вряд ли превысит 5%

Электромобили в России пока занимают чуть больше 1% продаж новых машин. Интерес к ним растет, спору нет. Но специалисты считают, что в ближайшие годы этот показатель вряд ли поднимется выше 2-5%. Для сравнения: в отдельных зарубежных странах доля электрических машин доходит до 98%.

По прогнозу вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, даже при самом благоприятном сценарии доля таких моделей в общем объеме продаж новых машин не превысит 5%.

«В обозримой перспективе нам не удастся достигнуть европейского уровня «электромобилизации», да в этом и нет никакой необходимости. С учетом российского климата и огромных расстояний электрокары в нашей стране являются не более чем дорогой и модной игрушкой», – заявил он.

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Среди главных препятствий упоминается и слабо развитая сеть зарядных станций. Кстати, и цена вопроса имеет значение: на некоторых общественных зарядках киловатт-час уже стоит до 50 рублей, а это заметно снижает экономическую выгоду от эксплуатации такой машины.

Кому электромобиль реально удобен? Владельцам частных домов – они могут поставить свою зарядную станцию и пользоваться ночными тарифами, которые обходятся дешевле. Правда, россиян, которые постоянно живут в домах с подходящей электрической мощностью, не так уж много.

Спрос поддерживают и другие меры: налоговые послабления, бесплатная парковка, программы льготного кредитования. Отменят их или урежут – продажи просядут довольно быстро, предупреждают специалисты. Рынок, между прочим, уже реагировал и на изменения цен на бензин, и на завершение отдельных программ господдержки.

Что считать успехом? По оценкам аналитиков, хорошим результатом для России станет доля электромобилей в 2-3% от продаж новых машин по итогам года. Для устойчивого роста спроса нужны, по мнению экспертов, долгосрочные гарантии сохранения льгот и дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры.

В Geely при этом уже говорили, что бензиновые моторы рано списывать со счетов.

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