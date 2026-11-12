Ванночка для ног, туалет в кресле: самые странные автомобильные опции

Складной телевизор, два руля: 10 самых странных опций в машине

Осенью 2026 года мировые автопроизводители оформили патенты на множество опций и «умных» систем. Часть таких решений, мягко говоря, поставила экспертов в тупик. Autonews.ru собрал наиболее причудливые и, по мнению специалистов, малополезные разработки зарубежных инженеров.

Deepal, например, решила поднять комфорт для задних пассажиров неожиданным способом: в салоне появилась миниатюрная ванночка для ног. Она выезжает из переднего кресла по кнопке, а специальные элементы не дают воде выплеснуться на ходу; предусмотрены также дезинфекция и слив жидкости.

Более экстравагантным выглядит проект Seres. Весной 2026 года эта китайская компания запатентовала туалет, встроенный прямо в автомобильное сиденье. На фоне ванночки для ног решение смотрится еще смелее, хотя представить его в массовой машине пока сложно.

Среди наиболее обсуждаемых осенних автопроектов оказался новый Tesla Roadster, способный ненадолго отрываться от земли. Такой эффект обеспечивают реактивные двигатели, размещенные по периметру кузова спорткара. Еще одна особенность – вентилятор с системой всасывания воздуха в нижней части машины: он позволяет автомобилю двигаться по вертикальным поверхностям. Как эти технологии поведут себя на серийных версиях, пока большой вопрос – прежде всего, с точки зрения ПДД и дорожной безопасности.

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Экраны BMW, снег и амфибия Mercedes

BMW придумала, как сделать дисплеи в салоне невидимыми для посторонних. Экран оснастили поляризационным фильтром; аналогичное устройство появилось на заднем стекле. Свет от мониторов гасится, поэтому снаружи вместо картинки видна лишь темная зона.

Правда, есть нюанс. Если водитель наденет поляризационные солнцезащитные очки, заднее стекло для него тоже станет сплошной черной поверхностью. Так что на серийных машинах баварской марки такое решение пока вряд ли получится увидеть.

Mercedes-Benz выбрал нестандартный путь борьбы со снегом на крыше. Немецкие инженеры предложили небольшие воздушные пушки в виде пневматических форсунок. Их собираются ставить на крыше, рейлингах, а также в районе передних и задних дверей. Система запускается кнопкой в салоне или через мобильное приложение. Задача – не пустить снег в салон, когда открываются двери. Сжатый воздух, по задумке, будет браться из пневмоподвески.

Планы превратить свои машины в амфибии Mercedes-Benz тоже прорабатывает. Для этого созданы съемные модули плавучести, которые можно самостоятельно поставить в колесные арки. Предполагается, что они будут надувными: после использования их можно сдуть и убрать в нишу, где обычно лежит запаска. По воде машина будет двигаться за счет вращения колес, а управлять «амфибией» можно обычным рулем.

Запахи Sony и защита Ford

Sony отметилась совсем странным изобретением. Японская компания придумала технологию, которая «транслирует» запахи с рекламных билбордов в салон автомобиля. Специальная камера сканирует изображения на щитах и вывесках, после чего система подбирает в базе данных аромат, соответствующий рекламе. Затем диспенсеры с ароматическими картриджами и вентиляторами запускают нужный запах в салон. Другая камера в этот момент оценивает возраст и пол пассажиров, чтобы направить аромат конкретному человеку, а не всем сразу.

Ford научил автомобили «убегать» от потенциальных угонщиков и воришек запчастей. Технология на базе ИИ самостоятельно следит за обстановкой вокруг машины на стоянке. Если система зафиксирует подозрительную активность – скажем, посторонний заглядывает в окна, – включается режим защиты. В случае опасности машина может даже уехать от злоумышленников. Еще система способна менять ряд настроек: например, уменьшить клиренс при наличии пневмоподвески, чтобы защитить расположенные под днищем детали.

Второе изобретение Ford – складной телевизор для электрического пикапа Fathom. По патенту, он будет размещаться в специальном отсеке в откидной крышке багажника. Разработчики видят в устройстве мини-кинотеатр для отдыха на природе. Питание можно подвести напрямую от высоковольтной тяговой батареи электромобиля через розетку. Российских водителей таким не удивишь: тюнинг-ателье у нас давно ставят в Lada Niva телевизоры, приставки и даже кальяны.

Два руля Ferrari и настройка Cybertruck

Эксцентрично выглядит проект Ferrari с двумя рулевыми механизмами. Один из них полагается переднему пассажиру. Кокпит решили разделить на две части с одинаковыми органами управления; незадействованное рулевое колесо складывается и прячется в специальный отсек. По задумке изобретателей, это пригодится в долгих автопутешествиях, когда водитель и пассажир по очереди берут управление на себя.

Дистанционным управлением функциями машины через смартфон уже никого не удивить. Но Tesla пошла дальше: американская компания запатентовала особую пневмоподвеску, которая позволяет регулировать дорожный просвет удаленно. Водитель сможет через телефон настраивать клиренс отдельно на каждом колесе. Ожидается, что новая технология сильно облегчит погрузку багажа в электрический пикап Cybertruck.

О том, какие автомобильные запахи действительно опасны для здоровья, «За рулем» уже рассказывал.

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