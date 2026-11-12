МВД ответило на вопрос об ошибочных штрафах с камер

МВД: обжаловать штраф с камеры можно через «Госуслуги»

Сколько постановлений с дорожных камер отменяют из-за ошибок, в министерстве не знают – точнее, не считают. Ответ на запрос Autonews.ru о количестве ошибочных штрафов, выписанных по данным камер, это подтвердил: подобная статистика в МВД России не собирается.

Оспорить постановление о нарушении ПДД все же можно. Один из путей – личный кабинет на портале «Госуслуги»: жалобу там принимают в электронном виде.

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«Возможность обжалования постановления по делу об административном правонарушении в области дорожного движения реализована, в том числе, и через личный кабинет гражданина в Едином портале государственных и муниципальных услуг», – сообщили в МВД.

Требования к дорожным камерам и порядок обжалования

Порядок подачи процессуальных документов по делам об административных правонарушениях прописан в статье 24.8 КоАП России – на нее в министерстве и сослались.

Есть и второй пласт требований, уже к самому оборудованию. Средства фиксации, которые работают на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети, должны быть в установленном порядке утверждены как средства измерений, иметь соответствующий сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке.

«Дополнительно информируем, что используемые на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети средства фиксации должны быть утверждены в установленном порядке в качестве средств измерений, иметь соответствующий сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке», – добавили в МВД.

О том, какие автомобили чаще других становятся участниками ДТП, «За рулем» уже рассказывал.

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