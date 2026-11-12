Nissan так хочет, чтобы вы избавились от своего RAV4, что готов за это заплатить

Nissan дает скидку 124 тысячи рублей при обмене Toyota RAV4 на X-Trail

Американское подразделение Nissan запустило программу, нацеленную на клиентов Toyota. Смысл простой: владельцу Toyota RAV4 2021 года выпуска или новее, который решит пересесть на новый Nissan Rogue Hybrid (в других странах этот кроссовер продается как X-Trail Hybrid), дилеры добавят к сделке еще 1500 долларов (124 тысячи рублей) скидки.

Nissan Rogue Hybrid (X-Trail Hybrid)

Приятная деталь – бонус не отменяет остальные предложения марки. По сути, его можно сложить с фирменным кредитом под 4,9% годовых на 60 месяцев. А для жителей Западного побережья есть отдельный вариант: аренда Rogue Hybrid от 439 долларов в месяц на 36 месяцев, правда, с первоначальным взносом 4959 долларов.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Почему вообще возникла такая идея? RAV4 по-прежнему лидер сегмента: в 2025 году Toyota продала в США 479 288 таких кроссоверов, а за январь – сентябрь 2026-го – 253 664 машины. Зато темпы упали на 29,2%: сказались переналадка производства и сокращение выпуска.

Именно этим и воспользовались конкуренты. За те же девять месяцев продажи Rogue подросли на 26,2%, достигнув 201 991 автомобиля, – разрыв между моделями заметно сократился. Свою роль сыграло и то, что новый Rogue Hybrid стал первым гибридом Nissan на рынке США.

Интерьер Nissan Rogue Hybrid (X-Trail Hybrid)

Ценник на Ниссан, у которого колеса вращают электромоторы суммарной мощностью 225 л.с., начинается от 37 065 долларов (около 3,1 млн рублей) с учетом доставки. Для сравнения: Toyota RAV4 Hybrid с системой параллельно-последовательного гибрида обойдется минимум в 33 495 долларов (примерно 2,8 млн рублей).

О том, какие кроссоверы сейчас набирают популярность у россиян, «За рулем» уже рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!