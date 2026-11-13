Дешевле не выйдет: почему электромобиль в России пока проигрывает машине с ДВС

Эксперт Трандин: спрос на электромобили в ЕС создавали искусственно

По итогам девяти месяцев доля электромобилей в общем объеме продаж новых машин в РФ составила 1,2%, в то же время на рынке Европы доля электрокаров в продажах составляет 22,7%, согласно отчету АСЕА. Владелец группы компаний «Км/ч» Иван Трандин оценил перспективы сегмента электрокаров в РФ.

Трандин уверен: всплеск интереса к электрокарам в Евросоюзе за последние десять лет во многом сконструировали сверху, а не вырастили естественным путем. К показателю 22,7% Европа шла примерно десятилетие, причем одной лишь рыночной механикой дело не обошлось.

«Европа шла к 22,7% лет десять, и не одним рыночным механизмом. Субсидии на покупку, налоговые льготы, бесплатная парковка, доступ в зоны низких выбросов, куда пускают только электромобили, ограничения на продажу машин с ДВС после 2035 года – все это создавало спрос искусственно. В России подобных стимулов нет в сопоставимом объеме. Нет и запретительных мер в отношении ДВС, которые выдавливали бы покупателя в электрический сегмент», – отметил Трандин.

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Отдельно эксперт объясняет, почему в России электрокар пока невыгоден покупателю. Причин он называет три, и первая – инфраструктура: в Европе зарядок настолько много, что сама мысль о нехватке энергии в дороге ни у кого не появляется.

«В Европе плотность зарядной сети такова, что вопрос "доеду ли" просто не возникает. Второй фактор – климат. Зимой при минус 20-30 запас хода заметно падает, и это не маркетинг, а физика литий-ионных батарей. В Европе этой проблемы нет в таком масштабе. Третий фактор – цена. Электромобиль в России стоит дороже аналога с ДВС, а экономия на топливе не компенсирует разницу в течение срока владения, потому что электричество не настолько дешевое, а страхование и обслуживание электрокаров дороже», – заявил эксперт.

Что до российских перспектив, тут прогноз сдержанный: доля в 3-5% достижима уже через год-два, но только если локальная сборка прибавит оборотов, а число зарядных станций вырастет хотя бы до нескольких тысяч точек. Для 10% одного энтузиазма мало – нужны системные решения: запрет на ДВС в крупных городах, массовые субсидии при покупке, обязательные квоты для автопарков госструктур.

Пока ничего из этого не принято, сегмент будет прирастать медленно и точечно – за счет Москвы, Петербурга, юга страны и корпоративных парков. Нижний ценовой сегмент при этом продолжит держать параллельный импорт, средний – локальная сборка, верхний – официальные поставки китайских премиальных брендов, заключил Трандин.

Впрочем, бензиновые двигатели сдаваться не собираются: об их будущем «За рулем» уже рассказывал.

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