Шипованые шины только на одной оси: в чем опасность такой экономии

С наступлением зимнего сезона некоторые водители, стремясь сэкономить, устанавливают шипованные покрышки лишь на одну ось, рассказал Александр Тарасов, технический эксперт шинного бренда Attar. По сути, речь о попытке сократить затраты на зимнюю резину: шипы достаются не всем колесам, а только одной оси. С корее всего, это повлечет серьезные последствия, считает специалист.

По его словам, ось с лучшим сцеплением воспринимает большие продольные и поперечные силы, что меняет баланс управляемости. Если шипы только спереди, в повороте или при резком сбросе газа возрастает риск заноса задней оси; если только сзади - передние колеса скользят, и машина перестает слушаться руля. ESP и ABS не всегда могут исправить ситуацию из-за значительной разницы в сцеплении между осями.

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По словам эксперта, при торможении с шипами спереди задняя ось скользит и обгоняет переднюю - автомобиль может развернуть даже на небольшой скорости. Если шипы только сзади, передние колеса блокируются раньше, и машина движется юзом, не реагируя на руль. Даже на прямой разное сцепление осей делает поведение непредсказуемым: на льду, снежном накате и в колее автомобиль рыскает. Полный привод эти последствия не устраняет, отметил Тарасов.



Собеседник, напомнил, что в России эксплуатация автомобиля с шипами не на всех колесах не соответствует техрегламенту «О безопасности колесных транспортных средств», а на одной оси нельзя комбинировать шипованные и нешипованные шины. Для безопасной зимней эксплуатации он порекомендовал ставить комплект шин одного типа на все колеса.

О других зимних мелочах, на которых лучше не экономить, «За рулем» уже рассказывал.

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