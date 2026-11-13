Toyota bZ3X обошел RAV4: почему россияне все чаще выбирают новинку

Новый кроссовер Toyota bZ3X за 4,5 млн руб. стал популярнее RAV4 на рынке РФ

По параллельным каналам в Россию за январь-октябрь 2026-го ввезли и продали 30,8 тыс. машин Toyota. Это на 44% больше, чем годом ранее, и лучший результат среди всех автобрендов, работающих по такой схеме.

В октябре внутри модельного ряда произошла рокировка. Кроссовер bZ3X сместил с первого места прежнего бестселлера RAV4. Данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Autonews.ru заинтересовался причинами успеха новинки.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Что известно об этой машине? Электрический кроссовер Toyota bZ3X разработан вместе с китайской компанией GAC. Изначально его делали для рынка КНР. Премьера состоялась на автосалоне в Гуанчжоу в ноябре 2024 года. В продажу на местном рынке модель вышла весной 2025-го. Причем за час после старта компания собрала более 10 тыс. заказов.

Toyota bZ3X обошел RAV4

По габаритам bZ3X сопоставим с Toyota RAV4. Внешне он напоминает кроссовер GAC Aion V второго поколения. У автомобиля скрытые дверные ручки, узкая передняя оптика, рельефный капот, лидар на крыше, а также объединенные в один блок фонари. Колесные диски – 18 или 19 дюймов.

Кстати, в салоне почти нет физических кнопок. Кроссовер получил 14,6-дюймовый экран мультимедиа, акустику Yamaha с 11 динамиками и двухспицевый руль. В список водительских ассистентов вошли мониторинг слепых зон, система удержания в полосе, автопарковщик и функция распознавания усталости водителя.

Базовая версия оснащена 204-сильным электромотором и литий-железо-фосфатной батареей на 50 кВт·ч. Запас хода – до 430 км. Также есть модификация с аккумулятором на 58,37 кВт·ч, которая проезжает до 520 км. Именно такие машины сейчас и привозят в Россию.

Toyota bZ3X

Дизайн и оснащение новинки

Топовая модификация получила батарею на 67,92 кВт·ч и электромотор мощностью 540 л.с. Запас хода – 610 км. Все версии Toyota bZ3X доступны только с передним приводом.

Кроссовер оборудован системой быстрой зарядки. С ее помощью восполнить заряд с 30 до 80% можно за 24 минуты. Водителю доступны три режима движения: «Комфорт», «Спорт» и «Энергосбережение».

Независимо от версии, все Toyota bZ3X – переднеприводные. В Китае модель продается в семи комплектациях, а на российский рынок попадают только две: 520 Pro и 520 Pro+.

Toyota bZ3X

Версии и запас хода

В Китае Toyota bZ3X стоит от 94 800 до 144 800 юаней. По курсу на 12 ноября 2026 года это примерно 1,2-1,8 млн руб. За те же деньги в России можно взять, например, седан Lada Iskra. Его цена начинается от 1 277 000 руб. и доходит до 1 697 000 руб.

В Россию кроссовер завозят по альтернативным каналам, и стоит он совсем других денег. В Москве цены стартуют от 4,3 млн руб. За эту сумму покупатель получает адаптивный круиз-контроль, кожаный салон, подогрев всех сидений, камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль и беспроводную зарядку для смартфона. На машину действует локальная дилерская гарантия – два года или 100 тыс. км пробега.

В Санкт-Петербурге Toyota bZ3X обойдется дороже – 4 690 000 руб. Зато гарантия там действует три года. В других городах «живых» экземпляров найти не удалось.

Цены в Китае и России

Гораздо дешевле приобрести Toyota bZ3X по предзаказу. Такую услугу в России предоставляют несколько компаний. Правда, гарантии на привезенные машины не будет. Например, в фирме Rucars доставка из Китая «под ключ» в комплектации 520 Pro обойдется в 2 885 000 руб. По словам менеджера, до Москвы машина будет ехать около 60 дней.

В компании Rucars можно заказать и версию 520 Pro+. Такая машина дополнительно оснащена панорамной крышей, розеткой в багажнике, атмосферной подсветкой и подлокотником заднего ряда. Цена по предзаказу – 3 096 000 руб. Как признался сотрудник фирмы, именно эти модели пользуются у клиентов самым высоким спросом.

Примерно такие же цены на Toyota bZ3X назвали в компании Easy Car. Покупка автомобиля «под ключ» в комплектации 520 Pro выйдет в 2 896 000 руб. За версию с приставкой + в названии придется заплатить чуть более 3 млн руб. А вот срок доставки в этой фирме оказался меньше – до 1,5 месяца.

О том, какие авто из Азии россияне заказывают чаще всего, «За рулем» рассказывал ранее.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!