Автокредиты застряли на уровне 100 тыс. в месяц: почему рынок не растет

Дмитрий Медведев высказался о доступности автокредитов для россиян

Тему автокредитования Дмитрий Медведев поднял на совещании, где обсуждалась подготовка поправок к федеральному бюджету ко второму чтению в Госдуме. Зампред Совбеза и председатель «Единой России» считает, что такие займы должны быть по карману россиянам.

«Важна и доступность автокредитов, и лизинг специальной техники», – приводит его слова РИА Новости.

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Смысл здесь шире покупательского удобства. По словам Медведева, меры по доступности автокредитования должны работать на развитие инфраструктуры и технологическое обновление экономики.

Выдача автокредитов в октябре упала на 19,6%

Повод говорить об этом вполне конкретный. В октябре российские банки выдали 100,9 тыс. кредитов на новые и подержанные автомобили – такие цифры приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

От сентября нынешний результат отстает на 5,3%: тогда оформили 106,5 тыс. займов. К октябрю прошлого года разрыв еще заметнее – 19,6%, ведь годом ранее выдали 125,4 тыс. кредитов.

Восемь месяцев подряд рынок держится примерно на одной отметке – около 100 тыс. займов ежемесячно. Дотянуться до прошлогодних значений он пока не может.

«Общие рыночные настроения по-прежнему сдерживаются сохранением уровня ключевой ставки, снижением доступности финансирования, а также приостановкой действия мер государственной поддержки», – пояснил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

О том, сколько россияне готовы отдать за новую машину, «За рулем» уже рассказывал.

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