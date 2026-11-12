Пять тысяч за звонок: за что полиция заплатила бдительному гражданину
В Красноярске впервые вручили денежное вознаграждение гражданину, который сообщил о подозрительном автомобилисте на телефон «Синей линии».
Благодаря сигналу неравнодушного горожанина удалось оперативно выявить водителя в состоянии опьянения. За проявленную бдительность мужчина получил пять тысяч рублей, а командир полка ДПС лично поблагодарил его за активную гражданскую позицию.
В Госавтоинспекции подчеркивают: именно такие обращения помогают вовремя остановить нетрезвых автомобилистов и не допустить трагедий на дорогах. Чтобы получить вознаграждение, при звонке достаточно представиться и оставить свой номер для обратной связи. Если сведения подтвердятся, сотрудники свяжутся с заявителем и предложат оформить заявление на выплату.
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Программа поощрения активных граждан стартовала в октябре. Жители города могут сообщать о водителях, вызывающих подозрения, по телефону «Синей линии» 263-10-19.
Полицейские отмечают, что подобная практика призвана укрепить безопасность на дорогах и поддержать тех, кто не остается в стороне от нарушений, способных обернуться бедой.
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