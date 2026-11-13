Совершенно новый Сандеро готовится к выходу на рынок: что о нем известно?

Dacia Sandero нового поколения получит электрическую версию с мотором на 107 сил

Смена поколений у Dacia Sandero уже не за горами. Габариты и платформа машине достанутся от предшественника – по размерам хэтчбек останется в привычной нише. Зато внешность обещают сделать заметно выразительнее, а салон – современнее, причем с физическими клавишами вместо тотального сенсора.

Куда интереснее техническая часть. Ключевое новшество – полностью электрическая модификация. Ради нее инженеры переработают платформу под тяговую батарею и сбросят примерно 100 килограммов массы. Отдача мотора – 107 л. с., емкость аккумулятора – 44 кВт·ч.

Dacia Sandero

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Двигатели внутреннего сгорания тоже обновятся. Место прежнего агрегата объемом 1,0 литра займет новый турбомотор 1,2 литра мощностью 99 л. с. Плюс в гамме появится более доступный гибрид: в его основе – бензиновый двигатель 1,2 литра на 114 л. с.

А вот отдельного кроссовера, которым собирались заменить версию Stepway, не будет. Вместо него в модельном ряду останется привычная модификация – с увеличенным клиренсом и защитным обвесом.

Еще раньше появилась информация о том, что Nissan готовится к дебюту новых моделей, а Toyota раскрыла сроки возобновления экспорта автомобилей в Россию.

О других новинках, которые вот-вот доберутся до российского рынка, «За рулем» рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!