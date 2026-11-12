С 1 декабря в России возобновят льготные автокредиты. На кого они распространяются?

Медики, бойцы СВО и многодетные получат скидки от 20 до 40% на отечественные машины

С 1 декабря 2026 года в России снова начнет действовать программа льготного автокредитования.

Как сообщил зампред комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин, покупатели смогут приобрести новый автомобиль российского производства с существенной поддержкой из бюджета. Размер скидки зависит от категории заемщика и варьируется от 10 до 40%.

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Для машин с двигателем внутреннего сгорания Минпромторг установил ценовой предел в 2 млн рублей до применения скидки. Полная масса автомобиля не должна превышать 3,5 тонны, а уровень локализации – составлять от 2500 баллов. Машина должна быть новой и выпущенной в 2026 году либо в 2025 году с ПТС, оформленным с 1 декабря 2025 года. Подходящую модель и комплектацию можно заранее уточнить у дилера или в банке.

Банк учтет государственную поддержку при внесении первоначального взноса или уменьшит на эту сумму основной долг. В результате покупателю потребуется меньше заемных средств, а процентная ставка и срок погашения будут зафиксированы в кредитном договоре.

Кто может рассчитывать на скидку?

На скидку в 20% могут рассчитывать работники государственных медицинских организаций, сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений, участники СВО и члены их семей, а также граждане с инвалидностью. Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми в большинстве регионов получат скидку 10%. Для семей с детьми, зарегистрированных в ДФО и приобретающих машину на его территории, поддержка составит 25%.

Отдельные условия предусмотрены для покупателей российских электромобилей и последовательных гибридов: они могут воспользоваться программой независимо от профессии и семейного положения. Скидка для них достигает 35% стоимости машины, но не более 925 тысяч рублей. Ветеранам боевых действий, получившим увечья в ходе СВО, доступна скидка 40% на автомобиль с ручным управлением.

Как оформить?

Для оформления кредита нужно обратиться в банк – участник программы или к сотрудничающему с ним дилеру, предъявив паспорт, водительское удостоверение и документ, подтверждающий право на льготу. Граждане с инвалидностью могут оформить кредит без водительского удостоверения. Банк рассчитает сумму скидки, размер кредита и ежемесячный платеж. Например, при цене автомобиля 1,8 млн рублей поддержка в 20% составит 360 тысяч рублей, а семейная скидка в 10% позволит сэкономить 180 тысяч. Автомобиль сразу оформляется в собственность покупателя и остается в залоге до погашения кредита, который можно выплатить досрочно.

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