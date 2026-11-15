Дорогое масло не спасет мотор, если не заглянуть в инструкцию к машине

Эксперт Соколов рассказал, как выбрать моторное масло на зиму

Что залить в двигатель – вопрос, который многие привыкли решать по цене на полке или по совету из интернета. Егор Соколов, автоэксперт, расставил приоритеты иначе: отправной точкой все равно должно оставаться руководство по эксплуатации конкретной машины.

Логика простая. В этом документе прописаны допустимые классы вязкости и требования к составу смазки – то есть те рамки, за которые производитель выходить не советует. Игнорировать их, по сути, означает выбирать наугад. По его словам, учитывать нужно не только маркировку SAE, но и допуски конкретного двигателя: подходящее по вязкости масло может не отвечать его запросам.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Маркировка SAE (например, 5W-30) описывает поведение масла при разных температурах. Буква W означает Winter. Первое число отвечает за холодные свойства: чем оно меньше, тем дольше сохраняется текучесть (0W рассчитано на более низкие температуры, чем 5W). Второе число указывает на вязкость при рабочей температуре: чем выше значение, тем гуще пленка в прогретом моторе.

Специалист отметил, что ждать морозов для замены масла не нужно: почти все современные составы всесезонные. При этом стоит учитывать режим эксплуатации: короткие частые поездки, долгая работа на холостом ходу и холодные пуски повышают нагрузку на мотор. В таких условиях особенно важно соблюдать регламент и не растягивать интервал замены, заключил Соколов.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, какие бензиновые машины покупают сами китайцы.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!