Серьезный американский внедорожник появился в продаже в России: известна цена

В России 275-сильный внедорожник Ford Bronco предлагается за 8 млн рублей

Логистика остается непростой, а утильсбор для крупных машин заметно бьет по кошельку – и все же новые американские внедорожники Ford Bronco шестого поколения в Россию попадают. Везут их штучно, а ценники начинаются от 8 млн рублей.

Конкретный пример – Иркутск, где 275-сильную машину из наличия отдают ровно за 8 000 000 рублей. В Штатах тот же автомобиль вместе с доставкой от завода до дилера обойдется минимум в 43 000 долларов, то есть примерно в 3,6 млн рублей по нынешнему курсу. Переплата, по сути, двукратная.

Ford Bronco

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Экземпляр за эти деньги – 2024 года выпуска, с черно-коричневым кожаным салоном, цифровой приборной панелью и 12-дюймовым тачскрином мультимедиа, который дружит с Apple CarPlay и Android Auto. Добавьте сюда камеры кругового обзора с передними и задними парктрониками, 18-дюймовые легкосплавные диски и еще целый список опций. Под капотом – рядный бензиновый турбомотор EcoBoost объемом 2,3 литра, в прошлом году угодивший в рейтинг самых надежных турбированных двигателей в истории. Отдача – 275 л. с., коробка – классический 10-ступенчатый автомат, привод полный типа Part-time с двухступенчатой «раздаткой».

В Благовещенске такой же внедорожник готовы привезти под заказ за 8 600 000 рублей. Есть и экстремальное исполнение Raptor: в Москве его заказывают за 17 000 000 рублей, а в Санкт-Петербурге из наличия продают за 18 990 000.

От обычного Bronco версию Raptor отличает прежде всего подвеска – с датчиками на каждом углу кузова, которые меняют демпфирование сотни раз в секунду. Зачем? Чтобы машина держала стабильность на высокой скорости в прыжках и на неровностях. Ходы подвески тоже выросли: 13 дюймов спереди и 14 сзади, а это на 60% больше, чем у базовой модели.

Интерьер Ford Bronco

«Сердцем» версии Raptor является 3,0-литровый бензиновый мотор V6 EcoBoost с двойным турбонаддувом, выдающий 418 л. с. и 597 Нм крутящего момента. Охлаждение у него усиленное, а в паре работает 10-ступенчатая автоматическая коробка SelectShift.

Заказать такой Bronco можно еще в Воронеже и Владивостоке: в первом случае минимум 13 590 000 рублей, во втором – от 13 721 000. Американский ценник на Raptor куда скромнее: около 82 000 долларов с доставкой до дилерского центра, что по текущему курсу дает примерно 6,8 млн рублей.

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