Замена «хорошего на новое»: как автосервисы превращают страх в прибыль

Почему СТО навязывают замену исправных деталей и как этому противостоять

Посещение станции техобслуживания для российского водителя давно стало испытанием для кошелька и нервов.

Тарифы на работы вместе с ценами на запчасти растут быстрее официальной инфляции, а годовой бюджет на содержание машины у многих уже перевалил за шестизначные суммы. Неудивительно, что автомобилисты ищут «своего» мастера, которому можно доверять.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Однако за красивой вывеской официального сервиса часто скрывается простая бизнес-логика. Владельцу СТО нужно покрывать аренду, амортизацию оборудования, зарплаты персонала и, конечно, получать прибыль. Но повышать цены бесконечно нельзя – клиент уйдет. Тогда на помощь приходит старый трюк: замена «хорошего на новое».

Суть метода в том, что сервисмены находят повод для ремонта там, где его по факту нет. Небольшая выработка на тормозных дисках, легкое запотевание сальника или микротрещины на сайлентблоках – формально это основания для замены. Но на деле с этими деталями машина спокойно проездит еще месяцы, а то и годы. Клиенту же покажут «страшные» трещины и убедят раскошелиться.

Спасает в этой ситуации только тот самый «свой» мастер, который честно скажет заветное: «Еще походит». Именно поэтому опытные автомобилисты выбирают сервис не по рекламе, а по рекомендациям, а порой и новую машину покупают с оглядкой на то, возьмет ли ее на обслуживание проверенный человек.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!