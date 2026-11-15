Какие марки лидируют в парке такси — данные статистики

НАПИ: в парке такси преобладают Lada (18,2%), Kia (13,1%), Hyundai (12,0%)

По состоянию на начало октября 2026 года в российском парке такси насчитывается 880 тысяч автомобилей с действующими разрешениями.

Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ, проанализировавшее структуру перевозок.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Наиболее распространенными марками остаются Lada, Kia и Hyundai – на их долю приходится 18,2%, 13,1% и 12,0% соответственно.

Заметное место среди китайских производителей занимают Chery, Haval и Geely – 3,9%, 3,5% и 2,3%. При этом относительно новые машины, выпущенные в 2022-2026 годах, составляют лишь 27,3% парка, или 240,4 тысячи единиц.

Любопытно, что в сегменте свежих автомобилей позиции Lada только укрепляются: здесь ее доля достигает 28,2%.

Среди других российских марок в топ попали Tenet (4,7%), Москвич (2,8%) и Solaris (1,8%).

Китайские бренды заняли восемь позиций из пятнадцати, а замыкают тройку лидеров в «свежем» сегменте Chery (12,5%) и Haval (12%).

Из традиционных иномарок в список вошли только Kia и Hyundai, каждая с долей 1,9%.

О том, как Geely укрепляет позиции в России, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!

«За рулем» можно читать и в MAX