Какие марки лидируют в парке такси — данные статистики
По состоянию на начало октября 2026 года в российском парке такси насчитывается 880 тысяч автомобилей с действующими разрешениями.
Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ, проанализировавшее структуру перевозок.
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Наиболее распространенными марками остаются Lada, Kia и Hyundai – на их долю приходится 18,2%, 13,1% и 12,0% соответственно.
Заметное место среди китайских производителей занимают Chery, Haval и Geely – 3,9%, 3,5% и 2,3%. При этом относительно новые машины, выпущенные в 2022-2026 годах, составляют лишь 27,3% парка, или 240,4 тысячи единиц.
Любопытно, что в сегменте свежих автомобилей позиции Lada только укрепляются: здесь ее доля достигает 28,2%.
Среди других российских марок в топ попали Tenet (4,7%), Москвич (2,8%) и Solaris (1,8%).
Китайские бренды заняли восемь позиций из пятнадцати, а замыкают тройку лидеров в «свежем» сегменте Chery (12,5%) и Haval (12%).
Из традиционных иномарок в список вошли только Kia и Hyundai, каждая с долей 1,9%.
О том, как Geely укрепляет позиции в России, «За рулем» уже рассказывал.
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