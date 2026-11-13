В России резко вырос спрос на машины мировых брендов, произведенные в Китае

«Автостат»: в России за 2026 год продали 153,5 тыс. новых авто мировых брендов

С января по сентябрь 2026 года в России продали почти 153,5 тыс. новых легковых машин мировых марок. Относительно того же отрезка годом раньше прибавка – в 75%. Подсчетами поделился «Автостат».

Первые строчки по объемам забрали Toyota и Mazda: 26,8 тыс. и 21,4 тыс. штук соответственно. У первой прирост на 56%, у второй – в 6 раз. Nissan, в свою очередь, прибавил в 7,5 раза и добрался до 6,7 тыс. Самая ходовая модель – Mazda CX‑5, около 19,8 тыс. За ней идут Toyota RAV4 (9,1 тыс.), Highlander (8,1 тыс.), Nissan Qashqai (5,4 тыс.) и Camry (4,8 тыс.).

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География поставок, впрочем, поменялась не сама по себе. С апреля 2022 года Япония закрыла экспорт в РФ автомобилей дороже 6 млн иен (примерно 3,1 млн рублей), а в августе 2023 расширила запрет – под него попали двигатели объемом свыше 1,9 л, гибриды и электромобили. Часть «мягких» гибридов позже все же разрешили.

Отсюда и главная деталь: две трети (66,3%) ввезенных моделей мировых марок – китайской сборки. У Mazda таких машин 95%, у Nissan – 97,5%. Toyota распределилась иначе: 88% из Китая, около 10% – японской сборки. По документам видно, откуда именно едет машина: CX‑5 сходят с конвейера СП Changan-Mazda в Нанкине, Qashqai – с Dongfeng Nissan в Ухане. RAV4, Highlander, Camry и bZ3X выпускают на предприятиях Toyota совместно с FAW или GAC, Tiguan – на SAIC Volkswagen, T‑Roc – на FAW‑Volkswagen. Некоторые BMW тоже приходят из Китая, хотя более дорогие версии везут из Германии – и это происходит вопреки противодействию самого производителя.

Резкий скачок Mazda и Nissan в «Автостате» объясняют пересмотром ставок утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года. Причина простая: минимум 98% ввозимых машин этих двух марок выдают не больше 160 л.с. Прямой импорт из Китая – по большей части маломощный (78%), а автомобили мощнее 160 л.с. нередко заходят через Киргизию: на эту страну приходится 76% такого импорта. Через киргизскую границу, кстати, ввезли и 59% Toyota.

О том, как китайские кроссоверы закрепляются на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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