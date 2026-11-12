Не ржавеют, не разваливаются? Самые ходовые модели из Китая с пробегом

Олег Мосеев: За год вторичный рынок китайских авто в России вырос на 21%

В октябре на вторичном авторынке РФ продано 45 882 автомобиля китайских марок – это на 21% больше, чем год назад.

Об этом сообщает автоэксперт Олег Мосеев со ссылкой на данные «Автостат Инфо». При этом даже с сентября по октябрь этот сегмент прибавил 11,6%, а доля китайских машин на вторичке достигла 7,2%.

«Среди марок первую строчку занимает Chery – 8244 единицы. Следом расположились Geely (7 916 ед.) и Haval (7 895 ед.). При этом Haval почти догнал Geely. За год Haval увеличил число перерегистраций на 42%», – сообщил эксперт.

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Если конкретнее, сразу две модели Haval с пробегом сильно выросли в популярности: Jolion и M6 россияне охотно берут даже на вторичке: у первого количество перерегистраций за год выросло на +55,3% (до 3074 единиц в месяц), а у второго – и вовсе на 100,7%.

Также значительный рост показали бэушные Chery Tiggo 7 Pro Max (+43,6%), Geely Monjaro (+37,8%) и Omoda C5 (+33%)... Как думаете, это тренд роста количества «китайцев» в целом или же их продают быстрее, чем все остальное?

Ранее «За рулем» рассказал, сколько трехлетний Jolion теряет в цене.