Новый мотоцикл Урал показали на видео — сколько такой стоит?

ИМЗ опубликовал видео с серийным мотоциклом Ural Neo китайской сборки

Официальный аккаунт Ирбитского мотозавода в соцсети ВКонтакте опубликовал видеоролик с серийным мотоциклом Ural Neo.

«Владелец мотоцикла Урал еще в январе опробовал самый первый опытный образец Урала Neo и хотел посмотреть на серийный экземпляр, "когда тот прибудет". И вот он прибыл», – прокомментировали видео в пресс-службе ИМЗ.

Как ранее сообщал «За рулем», продажи мотоцикла с коляской Ural Neo 500 стартовали в США. Под этим названием скрывается существенно доработанный китайский байк Yingang SUV500 с одноцилиндровым 450-кубовым мотором, развивающим 35 л.с.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Совместный проект с Yingang задуман как своего рода «спасательный круг» для российской компании, старающейся перезапустить производство основной линейки моделей после кризиса, начавшегося в 2022 году. Выпуск Ural Neo 500 налажен на заводе в китайском городе Чунцин. Цены на американском рынке стартуют от 13 999 долларов.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о новой модели Урала, ее запуске в Штатах и перспективах в РФ.