Дешевле миллиона: самый доступный новый авто в РФ можно купить в торговом центре

М.Видео открыла первую офлайн-точку продаж EONYX City с ценой 990 000 рублей

В московском торговом центре «Калейдоскоп» открылась первая офлайн-точка продаж модели EONYX City. Электромобиль выставлен с ценой 990 000 рублей.

Новый формат, по сути, позволяет познакомиться с машиной производства АВТОТОР во время обычного визита в ТЦ. Посетители могут вживую оценить габариты электромобиля и узнать об условиях покупки. К старту продаж в «Калейдоскопе» представлена версия в желтом цвете с черной крышей.

EONYX City

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

EONYX City – компактная модель для ежедневных поездок по городу. Запас хода достигает 150 км, а подзарядить батарею можно от бытовой розетки на 220 В. В список оснащения входит кондиционер.

Кстати, для управления электромобилем потребуется водительское удостоверение категории B. Первую офлайн-точку продаж EONYX City в сети «М.Видео» можно посетить в ТЦ «Калейдоскоп» в Москве.

Впрочем, недорогие машины покупатели ищут и на вторичке: о самых ходовых китайских моделях с пробегом «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!