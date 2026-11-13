На рынок вышел новый кроссовер с внешностью Land Rover и ценой Лады Весты

BAIC Xingtan 5X вышел на рынок Китая с ценами от 1,55 млн рублей

BAIC вывела Xingtan 5X на китайский рынок. Внешне новинка сильно перекликается с Land Rover Defender, а ценник начинается с 126 900 иен – это примерно 1,6 млн руб. За такие деньги в России, кстати, можно взять базовую Lada Vesta с механической коробкой: она стоит 1 558 000 руб.

По данным CnEVPost, по состоянию на 12 ноября BAIC собрала 30 208 заявок на новинку.

BAIC Xingtan 5X

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У автомобиля угловатый кузов, массивные бамперы, вертикальные фонари, распашная багажная дверь с кофром для запаски, а еще дополнительная защита на колесных арках и порогах. Дорожный просвет – более 200 мм.

В салоне – приборка диагональю 8,8 дюйма, трехспицевый руль, 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы и беспроводная зарядка. Причем целым рядом функций можно управлять физическими клавишами.

В оснащение Xingtan 5X вошли двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, передние кресла с подогревом и вентиляцией, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

Полностью электрическая версия получила один двигатель на 304 л. с. на задней оси. Запас хода у нее – 625 км, а батарею с 30 до 80% можно пополнить за 14,5 минуты.

Гибридных вариантов несколько. Правда, все они оснащены 1,5-литровым турбомотором и аккумулятором на 50,4 кВт·ч. Самая простая версия – с 272-сильным электродвигателем и задним приводом.

Есть и полноприводный BAIC Xingtan 5X с двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с.

О еще одном китайском кроссовере, набирающем популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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