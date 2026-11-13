Заказать новую Весту с мотором 1.8 можно, а вот купить сразу — вряд ли

Дилеры назвали сроки начала продаж Lada Vesta с новым мотором 1,8 л

АВТОВАЗ показал обновленную Lada Vesta с 1,8-литровым двигателем. Дилеры уже принимают заказы, однако, как выяснил Autonews.ru в разговоре с представителями сетей, отыскать машину в наличии крайне сложно.

Главное техническое изменение – новый мотор объемом 1,8 л. Он выдает 132 л.с. и 175 Н·м крутящего момента.

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Максимальная скорость такой Vesta – 192 км/ч, а до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 10 секунд.

Сроки поставок и наличие

В сети Major Auto сообщили, что первые «живые» машины ждут в конце декабря 2026 года или в начале января 2027-го.

В автосалоне «Брайт Парк» обновленные модели рассчитывают увидеть в ноябре – «в течение недели». К концу ноября партия должна прийти и в дилерские центры «Техинком».

Оформить заказ можно уже сейчас, не дожидаясь поставки.

В дилерской сети «АвтоГермес» уже нашелся «живой» автомобиль – правда, пока только один. Это седан в топовой версии «Техно», но с механической коробкой передач. С «допами» (коврики в салон, защита картера и антикор) машину оценили в 2 182 000 руб., хотя на официальном сайте Lada указана стоимость 2 052 000 руб.

«Когда прибудут следующие партии машин, сказать пока сложно», – заключил представитель дилерского центра.

Цены и продажи в октябре

Рестайлинговый седан Lada Vesta с двумя педалями в комплектации «Драйв» обойдется в 1 890 000 руб. За четырехдверную версию в топовом исполнении «Техно» просят 2 057 000 руб.

Такие же суммы, к слову, указаны в официальном прайс-листе АВТОВАЗа.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что самый доступный новый авто в РФ можно купить в торговом центре.

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