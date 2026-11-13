Шоу с летающим Roadster не впечатлило: Porsche раскритиковала Tesla

Глава Porsche раскритиковал Tesla за шоу вместо инженерии

Ставку Tesla на эффектные презентации гендиректор Porsche Михаэль Лайтерс не оценил. Немецкая марка, по его словам, будет держаться от подобных трюков подальше – куда важнее реальные инженерные решения. Об этом сообщил портал «Авто Mail» со ссылкой на Motor1.

Совпадение получилось почти символичным: 15 октября обе компании практически одновременно выкатили свои флагманские спорткары. Американцы устроили настоящее шоу – Roadster разогнался по изогнутой рампе, оторвался от земли, крутанулся в воздухе и вернулся на колеса. Номер помогли провернуть пневматические ускорители, а в подготовке участвовали инженеры SpaceX.

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Впрочем, соревноваться в зрелищности Porsche не собирается: аудитория у двух марок разная. Да и сам Roadster пока скорее обещание. Версий Tesla анонсировала несколько, зато ни цен, ни твердого графика производства так и не представила.

Ответом из Цуффенхаузена стал концепт Mission S – спорткар со средним расположением двигателя. Мотор держат в секрете, хотя все указывает на восьмицилиндровый агрегат: V8 или оппозитную «восьмерку». Машину проектируют сразу под два типа силовой установки – гибридную и обычную бензиновую, а при достаточном спросе ей могут дать механическую коробку передач. Получит проект «зеленый свет» – и Porsche вернется в сегмент суперкаров впервые с 2015 года, когда производство 918 Spyder завершилось.

О том, как электромобили теснят привычные модели, «За рулем» уже рассказывал на примере Toyota bZ3X.

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