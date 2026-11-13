424 л.с. и 220 км на электротяге: в РФ привезли полноприводный гибридный седан

В РФ в продажу вышел полноприводный седан Geely Galaxy Starshine 7 за ₽3,5 млн

У российских дилеров появилась полноприводная модификация гибридного седана Geely Galaxy Starshine 7. Цены стартуют с 3,5 млн рублей. Речь идет о машине с подключаемой гибридной установкой и электрическим полным приводом.

От переднеприводных версий эта модификация отличается двухмоторной схемой. На передней оси работает электромотор на 140 кВт, на задней – на 90 кВт. В сумме система выдает 424 л.с. и 526 Н·м крутящего момента, а до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,4 секунды.

Geely Galaxy Starshine 7

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Силовая установка построена по схеме PHEV. Полуторалитровый атмосферный двигатель на 112 л.с. здесь выполняет роль генератора, хотя при необходимости может подключаться к колесам. Батарея на 28,3 кВт·ч позволяет проехать до 220 км только на электричестве – по циклу CLTC.

По размерам новинка близка к популярным бизнес-седанам: 4958 мм в длину, 1915 мм в ширину, 1505 мм в высоту. Колесная база – 2852 мм. Такие габариты делают Starshine 7 сопоставимым с привычными моделями этого класса.

В Россию машина приходит по параллельному импорту. Официального старта продаж российский офис Geely не объявлял. Правда, у дилеров автомобиль уже есть.

Geely Galaxy Starshine 7

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