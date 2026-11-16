2,7 секунды до сотни: чем удивляет самый быстрый AMG

Новый Mercedes-AMG GT 63 S E Performance: плюсы и минусы спорткара

Попытки Mercedes-AMG создать радикально новые спортивные модели недавно не нашли положительного отклика у поклонников марки: электрический лифтбек и его кроссоверный родственник вызвали волну недовольства. На фоне этой критики особенно любопытно выглядит другой шаг компании – машина для тех, кому по-прежнему важны большой мотор, спортивная ДНК и агрессивная внешность. Речь о Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, и, как выяснили корреспонденты Autonews.ru при живом знакомстве, противоречий в нем хватает.

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Кузов воспринимается мускулистым и собранным – без избыточной вычурности. Острые грани, хищный прищур фар, множество воздухозаборников, две сдвоенные выхлопные трубы и решетка радиатора почти на всю ширину передка сразу намекают на характер. В сером цвете автомобиль и вовсе напоминает крупного волка, который оскалился перед броском.

Массивные 21-дюймовые колеса почти целиком заполняют арки, а «злой» аэродинамический обвес дополняет образ. Сзади можно увидеть опциональный статичный спойлер из пакета AMG Aerodynamics: по данным производителя, на скорости 250 км/ч он дает около 14 кг дополнительной прижимной силы. О гибридной сути напоминает разве что зарядный разъем в заднем бампере – да, перед нами гибрид.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

Салон: S-класс в спорткаре

Открываешь дверь – и возникает ощущение, что дизайнеры экстерьера и интерьера работали над машиной отдельно друг от друга. Снаружи обещан бескомпромиссный спорткар, а внутри словно оказываешься в представительском S-классе: кожа наппа, большой экран, премиальная аудиосистема. О мощнейшем автомобиле марки напоминают разве что небольшой огнетушитель в ногах водителя и форма кресел.

Логика создателей, впрочем, читается: в Mercedes хотели угодить и тем, кто будет ездить на GT 63 S E Performance каждый день, и тем, кто станет регулярно выезжать на трек. На деле компромисс получился не самым органичным.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

Начнем с кресел. Глубокая посадка, развитая боковая поддержка и дорогая обивка со стороны выглядят как идеальные сиденья для GT. Кажется, что в них можно провести несколько часов без дискомфорта. Но стоит опуститься в кресло – и впечатление меняется: это жесткие спортивные ковши. Боковые валики ощутимо давят на ребра даже в самом свободном положении. На трассе такая поддержка наверняка пригодится, зато в долгой поездке по обычной дороге она утомляет и раздражает.

Экран и управление

Центральный экран диагональю 11,9 дюйма позволяет управлять многочисленными функциями автомобиля, настраивать гибридную систему и следить за параметрами движения. В обычной машине большой планшет с обилием настроек мог бы стать преимуществом. Здесь же возникает закономерный вопрос: зачем такой экран спортивному купе?

GT 63 S E Performance создавали для быстрой езды, а не для выбора оттенка подсветки. Тыкать по сенсору за рулем, отвлекаясь от дороги, – дело неблагодарное и попросту небезопасное. По оценке Autonews.ru, полезнее был бы емкий монитор с основной информацией о поездке и ряд физических клавиш для ключевых органов управления.

Та же история с рулевым колесом. На нем есть поворотные переключатели режимов движения и настроек подвески – удобное и логичное решение для спортивного автомобиля. Но рядом расположены сенсорные панели, которые реагируют даже на случайные прикосновения. При активной работе рулем избежать таких касаний практически невозможно.

Практичность и посадка

Задний ряд подходит разве что для косметички или портмоне. Это автомобиль для эгоистов с прицелом на скорость и гоночный трек, где важен каждый лишний килограмм. Можно было бы вообще обойтись без кресел на втором ряду – никто и никогда туда не сядет.

Банально не поместится. Даже если передние сиденья сдвинуть максимально вперед, места для ног все равно будет недостаточно.

Объема багажного отсека хватит разве что для откровенно небольшого чемодана. Большую часть полезного пространства занимает аккумулятор гибридной системы, а еще здесь приходится возить довольно крупную сумку с зарядным кабелем.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance

Силовая установка и динамика

В основе GT 63 S E Performance – битурбированный V8, работающий в паре с электромотором на задней оси. Суммарная мощность силовой установки достигает 816 л. с., а крутящий момент – 1420 Н·м.

Электродвигатель питается от небольшой батареи емкостью 4,8 кВт·ч. Она позволяет автомобилю передвигаться исключительно на электротяге, но запас хода в таком режиме ограничен 13 км. Основная задача гибридной установки – вовсе не экономия топлива, а увеличение общей отдачи силовой системы и улучшение динамики.

Мощность передается на все четыре колеса через девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего 2,7 секунды. Кстати, это самый динамичный серийный автомобиль в истории подразделения AMG – он даже быстрее Mercedes-AMG One с двигателем, созданным на основе технологий «Формулы-1».

Звук и шасси

При первом знакомстве с машиной возникает небольшое недоумение. Нажимаешь кнопку запуска, загораются экраны, но привычного звука V8 не слышно. Чтобы запустить двигатель внутреннего сгорания, придется повернуть переключатель режимов на руле и перейти в спортивный режим.

Стоит мотору проснуться, как у соседних машин начинают трястись окна. Вот так и должен звучать настоящий спорткар: запуск сопровождается низким раскатистым рыком, а характерная вибрация тут же напоминает, что никакой электромобиль, даже самый быстрый, не подарит столь прекрасных ощущений.

За управляемость отвечает целый набор продвинутых систем. На задней оси установлен электронный дифференциал повышенного трения, который помогает эффективнее распределять тягу между колесами при выходе из поворота. Есть и полноуправляемое шасси: на небольших скоростях задние колеса поворачиваются в противоположную сторону относительно передних, улучшая маневренность, а на высокой скорости – в ту же сторону, повышая устойчивость. Максимальный угол поворота задних колес составляет 2,5 º.

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