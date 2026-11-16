Юрист рассказал, как взыскать моральный вред с виновника ДТП

Юрист Воропаев: Когда можно взыскать моральный вред с виновника ДТП

Компенсация морального вреда после ДТП положена далеко не всегда. Автомобильный юрист Лев Воропаев пояснил: подавать на такие выплаты есть смысл, когда авария обернулась вредом здоровью пострадавшего или его гибелью. Если же пострадало только имущество, разговор о моральной компенсации не имеет смысла.

«Родственники либо сам пострадавший, которому причинен вред здоровью – не имущественный вред, подчеркиваю, а именно вред здоровью, – могут обратиться с исковым заявлением о взыскании морального вреда в суд. Это можно сделать в том случае, если сам виновник не готов добровольно возместить этот моральный вред», – отметил юрист.

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По сути, ключевой момент здесь – характер ущерба. За причинение вреда имуществу, например автомобилю, в рамках ДТП моральный вред взыскать нельзя. Зато при травмах у пострадавшего или его родственников появляется право на иск; подают его, если виновник не хочет урегулировать вопрос добровольно.

О том, когда ремонт выходит дороже самой машины, «За рулем» уже рассказывал.

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