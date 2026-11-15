МВД подготовило новые основания для аннулирования техосмотра

МВД предложило аннулировать техосмотр за фиктивную проверку

Документ, который определит порядок аннулирования диагностических карт техосмотра, подготовило МВД России. Проект приказа уже размещен на портале проектов правовых актов. Там же перечислены основания, по которым карту признают недействительной, и прописано, как именно принимается соответствующее решение.

По сути, поводов для отмены два. Первый – техосмотр автомобиля в реальности не проводили, а карту все равно выдали. Второй – при проверке машина не прошла по требованиям безопасности. То есть под действие документа попадут в том числе диагностические карты, оформленные без настоящей проверки технического состояния автомобиля.

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Решать будет руководитель регионального подразделения Госавтоинспекции либо его заместитель. Опираться при этом станут на результаты контрольных мероприятий – включая проверки, запущенные по информации прокуратуры или по вступившему в законную силу судебному решению.

Что дальше? После того как карту признают недействительной, Госавтоинспекция направит собственнику автомобиля предписание устранить выявленные нарушения. Причем уведомить придется не только его: сообщение получат профессиональное объединение страховщиков и оператор техосмотра, выдавший документ. Региональным подразделениям на это установят отдельный срок.

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