В Россию привезли крупный кроссовер Hyundai с богатым оснащением: сколько стоит?

Hyundai Palisade второго поколения ввозят в Россию с ценами от 7,69 млн рублей

Большой семейный кроссовер дешевле 10 млн рублей – запрос, который многих приводит к Hyundai Palisade. Официально в России его продавали несколько лет назад; сейчас к нам возят машины второго поколения, и ценник на них стартует с 7 690 000 рублей.

По всей стране наберется несколько десятков таких предложений. В каждом ценнике уже заложен коммерческий утильсбор – почти 2,2 млн рублей.

Hyundai Palisade

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Судя по объявлениям в классифайдах, самый дешевый экземпляр находится в столице. Местный «частник» продает новый автомобиль 2025 года выпуска в семиместной версии Calligraphy за 7 690 000 рублей.

Оснащение соответствует классу: кожаный салон, проекция на лобовое стекло, «капитанские» кресла второго ряда, электрорегулировка всех сидений, вентиляция и подогрев сидений первых двух рядов, подогрев руля, многозонный климат-контроль. Дальше по списку – цифровая приборная панель, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона и система кругового обзора 360°.

Парктроники здесь и спереди, и сзади; дверь багажника и зеркала – с электроприводом, задние двери прикрыты солнцезащитными шторками. В наличии датчики света и дождя, дистанционный запуск двигателя. Электронных ассистентов тоже хватает: системы удержания в полосе и предотвращения столкновений, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль.

Под капотом – 2,5-литровый бензиновый турбомотор Smartstream T-GDI на 281 л. с. и 422 Нм крутящего момента. Работает он в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, а привод – полный, HTRAC.

Интерьер Hyundai Palisade

Второй по «доступности» автомобиль придется забирать во Владивостоке – там за новый бензиновый Palisade второго поколения просят 8 300 000 рублей. В московских автосалонах ценник начинается от 8 450 000, в Екатеринбурге – от 8 649 900. Еще по одному экземпляру продают во Владимире и Оренбурге: оба оценили в 8 800 000 рублей.

Гибридные Palisade, кстати, тоже уже привезли. Их установка собрана из 2,5-литрового турбомотора и 73-сильного электродвигателя, а суммарная отдача доходит до 334 л. с. В Казани такой кроссовер можно купить за 9 790 000 рублей, в Подмосковье – заказать за 9 500 000.

О другом семиместном кроссовере из Китая, Lynk & Co 900L, «За рулем» рассказал.

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