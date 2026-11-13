Какие машины выбирают таксисты? Не все так однозначно!

Агентство НАПИ назвало самые распространенные бренды среди автомобилей такси

Самыми распространенными марками в российском парке автомобилей такси остаются Lada, Kia и Hyundai, сообщило агентство НАПИ.

Топ-5 по популярности у таксистов закрывают Volkswagen и Toyota, вслед за которыми следуют Skoda и Nissan. А дальше в Топ-10 – два китайских бренда, Chery и Haval, обошедшие Nissan. Недалеко от первой десятки и Geely с Belgee... Смена эпох?

Все становится более очевидным, если смотреть исключительно на молодой таксопарк, с машинами в возрасте до 4 лет.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Тут Lada тоже пока удерживает лидерство, а вот два ее главных соперника по «традиционному» рейтингу, Kia и Hyundai – уже за бортом первой десятки. Лидирующее трио вместе с машинами АВТОВАЗа составляют Chery и Haval, а дальше – Geely, Belgee, Tenet, Москвич, Omoda, JAC и Changan...

Напомним, что с 1 марта 2026 года в такси можно брать только высоколокализованные машины, так что в скором времени в представленных рейтингах наверняка начнется еще одна трансформация.

Ранее «За рулем» рассказал, что стоит доработать в законе о локализации такси.