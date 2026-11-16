Скрип кузова и «мертвая» коробка: чем оборачивается экономия на битой машине

Эксперт Хайцеэр назвал риски покупки восстановленного после ДТП авто

Восстановленный после серьезной аварии автомобиль – лотерея с плохими шансами. О том, чем такая покупка грозит новому владельцу, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Машина побывала в серьезной аварии и была восстановлена, целостность ее конструкции в любом случае нарушена. Мы не знаем, как именно проводился ремонт, менялись ли детали на новые или восстанавливались старые. Если были повреждены силовые элементы, то после растягивания их прочность снижается. Металл не выдерживает многократных деформаций: как рельсу нельзя бесконечно гнуть туда-обратно, потому что в какой-то момент она сломается, так и силовые элементы кузова теряют свои свойства», – отметил эксперт.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Сильный удар нередко добивает и автоматическую коробку передач, причем беда эта поначалу никак себя не выдает. Дефект вылезет позже – и тогда владельцу светит дорогостоящий ремонт агрегата. Есть и другая неприятность: со временем у восстановленной машины начинают скрипеть кузовные панели, ведь геометрия после ремонта точной не бывает, да и детали прилегают друг к другу неплотно.

По правилам продавец обязан предупредить покупателя об аварии. На деле информация часто теряется: автомобиль проходит через длинную цепочку лиц, и каждый следующий перекупщик знает все меньше предыдущего. Отсюда совет Хайцеэра – самостоятельно изучать историю машины и заказывать независимую проверку.

Статус продавца, между прочим, тоже ничего не гарантирует. Проблемную машину можно получить и у частника, и на площадке дилера – риски примерно одинаковые.

«Я видел много случаев, когда продавались, мягко говоря, сомнительные машины, и продавали их не очень порядочные люди независимо от статуса продавца. Поэтому доверять стоит в первую очередь себе и той независимой экспертизе, к которой вы обратились», – заключил Хайцеэр.

О том, чем оборачивается кажущаяся экономия, «За рулем» уже предупреждал на примере установки шиповки лишь на одной оси.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!